Liga MX: André-Pierre Gignac se quedaría con el título de goleo si se confirma lesión de Nico Ibáñez

México.- La temporada del la Liga MX está por llegar a su final y algunas cosas están por definirse como la pelea por el título de goleo en donde hay al menos 3 elementos peleando por ello, pero que luego de esta jornada 16 el camino se dirige al francés André-Pierre Gignac quien marcha líder con 11 goles, 2 por encima de sus máximos rivales y uno de ellos podría no jugar la siguiente fecha.

Esta Jornada 16 el tema del goles pudo haberse definido y es que aunque André-Pierre Gignac quien es el líder de goleo con 11 tantos no anotó sigue con una gran ventaja de al menos 3 goles para perder la cima, la noticia que le podría beneficiar si se confirma a lo largo de la semana es la lesión de Nicolás Ibáñez, el delantero de Pachuca tuvo que dejar su último juego por una molestia y de momento no hay un parte médico de la misma por lo que habrá de esperar para confirmar si estará o no en la última jornada.

La pelea tambien la tiene Rodrigo Aguirre de Necaxa quien en los últimos partidos se ha destapado como goleador siendo de los 3 con menos minutos pero tambien con 9 tantos. Aunque le faltan un par de goles más para empatar y 3 para poder pensar en quedarse con el título en solitario. Lo que podría suceder es que en caso que Ibáñez y Aguirre anoten esos goles para empatar a Gignac y el francés no anotó, podría haber un triple empate en el goleo, algo complicado pero con posibilidad pero todo estaría apuntando a que Gignac tiene las de ganar.

Nicolás Ibáñez podría perderse la última jornada por lesión | Foto: Jam Media

Para esta última jornada de la Liga MX, Rodrigo Aguirre será el primer entrar a escena abriendo la actividad recibiendo a Chivas, si logra marcar al menos dos o más goles la pelea por el goleo estará viva hasta el último minuto. Luego el francés, André-Pierre Gignac será el hombre que juegue el 30 de abril visitando al campeón de la Liga MX, ahí podría aumentar y consolidarse como el campeón y el último en jugar siempre y cuando así lo confirme Pachuca será Nico Ibáñez quien visitará a los pumas el 1 de mayo.

Te recomendamos leer

La última vez que André-Pierre Gignac se coronó con este título fue en el Apertura 2018 anotando 14 goles, una de sus mejores rachas goleadoras del francés jugando para los Tigres. Ya antes en el Clausura 2016 tambien lo logró con 13 anotaciones.