Liga MX: André-Pierre Gignac y Florian Thauvin se van de "fiesta" y presumen su talento para el canto

Nuevo León.- Tigres como el resto de equipos de la Liga MX ha disminuido la carga de actividad a sus jugadores, esto como medida de que el torneo está en pausa por la fecha FIFA lo que ha dado sorpresas como la André-Pierre Gignac y Florian Thavin de fiesta y hasta cantando en un restaurante.

Los atacantes de Tigres que no han podido coincidir en la Liga MX por lesión del "10" felino, ahora han aprovechado una la noche para tener más acercamiento. Fue en redes sociales donde se difundió un video de los franceses divirtiéndose de lo lindo en un restaurante en Nuevo León.

En el clip se ve a los jugadores sentados uno al lado del otro mientras de fondo se escucha la canción de "Mi mayor anhelo" de la agrupación sinaloense Banda MS, y para hacer más épica la noche André-Pierre Gignac en una demostración de su "examen" para ser mexicano la entonó a todo pulmón mientras Florian Thauvin sonreía y miraba asombrado a su compañero.

No es la primera vez que los jugadores se reúnen para tener una salida así donde curiosamente Gignac ya había mostrado todo el amor por México cantando algunas canciones de este país.

Gignac y Thauvin de fiesta en un restaurante en Nuevo León | Foto Captura de video

Como dato adicional, con apenas unos meses en México ya los dos jugadoras se pueden comunicar en español, Gignac lo habla a la perfección con 6 años en México, pero Florian con unos meses ya se suelta y conversa en español.

Por el momento la dupla europea que ha hecho Tigres para dominar la Liga MX no ha funcionado y eso se debe a que Gignac no ha podido debutar en el torneo por problemas de una lesión, se han jugado 7 jornadas y es posible que para la 8 ambos puedan ver minutos en los felinos por primera vez. En este 2021 ya jugaron juntos en los Juegos Olímpicos pero no fue lo que se esperaba.