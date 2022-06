Liga MX: Andrea Belotti y el sueldo que podría ganar en Rayados de Monterrey

Tras el anuncio de la salida de Vincent Janssen al futbol de Bélgica por una cuantiosa suma, la directiva de Rayados de Monterrey tiene apertura en su cartera para poder negociar el bombazo que sería traer al delantero italiano, Andrea Belotti, jugador que estará libre y tendría posibilidades de llegar al equipo de la Liga MX.

Andrea Belotti es un delantero de talla internacional, quien sigue estando activo en la selección de Italia a pesar de que quedaron fuera del Mundial de Qatar 2022. La directiva de Rayados de Monterrey tiene en la mira al jugador y buscarán abrir una puerta de negociación con el para el siguiente certamen.

El jugador italiano no será renovado con el Torino y es por ello que la directiva de Rayados esta interesado en lanzarse una jugosa oferta que no pueda decir que no el delantero europeo.

Según Transfermarkt, el jugador italiano que ya no aspira al Mundial de Qatar, está tasado en 30 millones de dólares, aunque Rayados de Monterrey busca tomarlo como agente libre y ofrecerle entre cuatro y cinco millones de dólares, tomando en cuenta el tope salarial del futbol mexicano.

Así que de llegar al futbol mexicano, el delantero italiano estaría ganando entre 4 y 5 millones de dólares, cifra que debe desembolsar la directiva de Rayados de Monterrey para poder convencer al atacante internacional.

Andrea Belotti es un jugador ya probado en el viejo continente, ya que suma siete temporadas jugando en el Torino, tres en la segunda división y cuatro en la Serie A. Durante ese lapso, el delantero italiano acumula 232 partidos jugados y 100 goles a su cuenta personal.