Liga MX: Andrés Guardado asegura que su regreso al Atlas depende de la directiva

España.- Uno de los jugadores más constantes en el viejo continente es Andrés Guardado, luego de haber jugado en las mejores ligas en Europa y el conseguir500 partidos fuera de México, le ponen como una leyenda del futbol mexicano, futbol al que le tiene mucho cariño y que espera poder volver algún día pero le encantaría que fuera al conjunto del Atlas pues en más de una ocasión ha relevado que su sueño es culminar su carrera en el equipo rojinegro pero todo parece indicar que las oportunidades se están acabando.

El jugador de 35 años de edad aseguró que por parte de él y de su familia hay un gran deseo de volver a México para jugar en la Liga MX y hacerlo con la camiseta del Atlas. Agrega que hay muchas entrevistas y notas en donde dice que quiere regresar a los rojinegros para culminar su carrera pero todo parece indicar que se está cansando de esperar pues desde hace mucho Atlas no ha considerado en repatriarlo ya que no han tenido un acercamiento con el "Principito" lo que poco a poco acaban con sus esperanzas.

"Me gustaría retirarme en Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero tambien en todas las entrevistas he dicho que no depende de mí", comentó el tambien capitán de la Selección Mexicana, a Fox Sports, dejando la "papa caliente" en la directiva del Atlas pues asegura que si ellos ya lo quisieran de vuelta lo hubieran contactado desde hace tiempo y es algo que no ha pasado y eso hace que se vea más en el Betis y con más tiempo en Europa al punto de planear su retiro fuera de México.

"Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos año y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que no haces falta o cree que no puedas ayudar en nada", comentó el 4 veces mundialista con México y que en Qatar está buscando su participación número 5. Guardado ahora se lava las manos esperando que en los siguientes meses pudiera llevar una oferta del Atlas, teniendo en cuenta que en este 2022 el contrato del mexicano culmina una vez más con el Betis.

Andrés Guardado en sus inicios con el Atlas | Foto: Jam Media

Andrés Guardado debutó en la Liga MX con el equipo del Atlas, muy joven. Desde los primeros partidos se le vio una gran serie de cualidades que le llevó al Mundial de 2006 con apenas 18 años, luego de eso su salida a Europa se dio y no ha vuelto desde entonces. Ha jugado en España, Alemania y Países Bajos, siendo en el PSV y ahora en el Betis y porte de su paso por el Deportivo La Coruña en donde vivió sus mejores momentos.

Ahora su concentración es en hacer un buen 2022 con el Betis primeramente y luego con la Selección Mexicana con quien quiere disputar su Mundial número 5, desde Alemania 2006 que no se pierde uno y así entrar a la lista de los selectos jugadores que han logrado esa marca, varios de ellos son mexicanos como Antonio "La Tota" Carbajal y Rafael Márquez.