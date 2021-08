Liga MX: Andrés Gudiño afirma que Cruz Azul esta obligado a ganar todos los torneos importantes

El portero mexicano Andrés Gudiño afirma que la Maquina Celeste del Cruz Azul tiene la capacidad de ganar todos los torneos en los cuales estará participando este año donde tiene el mote de campeón en la Liga MX.

"Tenemos que jugar con todo los torneos y estamos obligados a ganarlos. Me he sentido bien y he ido agarrando confianza, este trabajo inició desde niño!", mencionó en primera instancia el guardameta, quien fue titular durante los primeros encuentros del Grita México 2021, mientras Corona se encontraba disputando la Copa Oro.

Gudiño asegura que la competencia en el plantel siempre va existir y es un factor bueno para poder dar el extra en cada uno de los entrenamientos para ganare el puesto titular con el Cruz Azul.

"La competencia interna siempre va a existir, es algo bueno, te ayuda a mejorar y exigirte día con día, Sebas es un gran portero y amigo, no queda más que trabajar y dar lo mejor de nosotros".

El Cruz Azul no inicio de la mejor manera en este torneo Grita México AP2021 de la Liga MX, ya que en estos momentos se ubica en el puesto número 11 en la tabla de clasificación con solo cuatro unidades, cosecha de 1 partido ganado, 1 empate y 1 derrota para el conjunto de La Noria.

Andrés Gudiño se ha mantenido muy activo en la Liga MX con el Cruz Azul, ya que suma tres partidos jugados como titular con un total de 270 minutos jugados, donde además suma dos tarjetas amarillas.

Cruz Azul se mide este sábado en la jornada cuatro ante los Diablos Rojos del Toluca en punto de las 20:00 horas de Sinaloa y a las 21:00 horas del centro de México.

