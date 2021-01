Liga MX: Andrés Iniestra deja claro que salió de Pumas porque no lo valoraron

Chihuahua.- El comentario que más corazones ha roto lo dijo Andrés Iniestra, el 'Lobo' respondió un mensaje en redes sociales donde le cuestionan su salida de Pumas y le dicen que fue un total fracaso pero el jugador contesta con la verdadera razón por la que se fue y es que no lo valoraron como futbolista a pesar de haber estado por más de 10 años en el equipo.

Andrés Iniestra compartió una foto con sus nuevos colores del FC Juárez en su cuenta de Instagram y los aficionados felinos que aun no olvidan que su capitán los dejó llegaron a comentar sobre su "retroceso" al irse un equipo que no compite por el título como si lo hizo con los universitarios la temporada pasada. Pero los fans no creyeron que tuvieran una respuesta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ir a Juárez es un retroceso a tu carrera lobo Iniestra me hubiera gustado un equipo más de competir el campeonato con Juárez no creo", fue el mensaje que encendió al futbolista que no tardó mucho en responder. "Retroceso es quedarte donde no te valoran", fueron las palabras del futbolista.

Esto desencadenó una serie de comentarios donde muchos argumentaban que tenía razón que hizo lo correcto mientras otros si lo tomaron algo más personal pero ya no tuvieron algo más del jugador que dejó claro que se marchó dolido de la institución con la creció y estuvo por más de 10 años.

La transferencia del futbolista resultó algo sorpresiva pues durante la temporada había sido uno de los importantes en el campo para Andrés Lillini cuando lo necesitaba, aun así no vio muchos partidos, además de la recuperación de una lesión. Aun no había culminado el torneo en donde los Pumas llegaron a pelear el título ante León y ya se hablaba de una transferencia al equipo fronterizo.

Así respondió algunos de los mensajes que recibió | Foto: Instagram

Solo pasaron algunos días desde la finalización de la campaña y se hizo oficial la transferencia, llegó a FC Juárez que lo anunciaron con bombo y platillo para ser su nuevo refuerzo de lujo para el Guard1anes 2021. Aunque su contrato es por un año de préstamo por lo que al finalizar la siguiente campaña deberá regresar a Pumas o si el conjunto de Bravos hace valida su opción de compra se podría quedar.

Andrés y Bravos inician su camino en el Guard1anes 2021 este lunes 11 de enero cuando visiten el campo del Pachuca, quienes cierran la primera jornada del torneo. El Lobo pintaría para salir en el cuadro titular de Luis Fernando Tena luego de las salidas de otros jugadores, y podría demostrar que es eso que Pumas dejó ir.