Liga MX: Andrés Lillini afirma que muchos quieren su puesto en Pumas

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, asegura que su puesto corre riesgo si siguen los malos resultados en el actual torneo Grita México AP2021. El argentino afirma que hay varios candidatos a suplirlo.

“No leo, no escucho y trato de estar siempre aislado porque siempre aparecen los oportunistas que están viendo el río revuelto y quieren trabajar acá y meterse en mi lugar, siempre están. Hoy acaba de salir uno que son de esos oportunistas que se meten con las personas pero eso me tiene sin cuidado pero me pone mal porque se meten con la persona y eso es de educación, no de futbol”, dijo el timonel felino en el programa Social Sports.

Lillini asegura que este año comenzar sufriendo ya que no se les ha dado el gol y solo buscan enderezar bien las lineas para poder ser efectivos y comenzar a destacar en el vigente certamen.

“Es complicado porque asumimos de un resultado y no podemos ser románticos porque el club lo necesita y se complicó el torneo pasado porque iba a ser mejor porque nos consolidamos como grupo pero no hicimos goles y eso nos condenó. Este año empezamos a sufrir en la parte defensiva y somos un plantel de 23 o 24 en donde 14 jugadores son de Fuerzas Básicas y no son excusas porque yo acepté eso”.

El argentino comento que le pdidió a la directva un fichaje más del extranjero y uno más de un mexicano para este actual torneo de la Liga MX.

“Le pedí a la directiva un refuerzo más que fuera mexicano, es difícil traer a un titular a Pumas, están buscando algo en el extranjero bajo las condiciones económicas que se puedan y esperamos cerrarlo la próxima semana y si no llega apostaré por Galindo, Moreno y Barragán y los haré crecer como pasó con Johan”, señaló.