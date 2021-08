Liga MX: Andrés Lillini asegura que Pumas ha buscado el resultado pero no se les da

México.- Sin duda no es un buen día para ser aficionado de Pumas, el equipo capitalino cayó en el cierre de la actividad de este domingo de la Liga MX ante al San Luis (1-3) como local. La derrota ha hecho enfurecer a los aficionados quienes piden ya le destitución de Andrés Lillini, pero él aún confía en que sus jugadores podrán sacar todo adelante.

Tras la derrota, el argentino atendió la conferencia de prensa en donde habló un poco del mal momento de Pumas en el arranque de la Liga MX y aseguró que lo que hasta el momento ha sucedido en el torneo no se debe a que esté improvisando con sus jugadores en distintas posiciones o por su edad, cree que ya son parte del primer equipo y que deben responder en cualquier momento.

"No estoy de acuerdo, no estoy improvisando. Tenemos que afrontar lo que viene, tenemos que poner el pecho, ya no son chicos, ya no son de cantera. Hay que poner lo que ustedes saben adentro de la cancha", comentó.

Andrés Lillini tiene 3 partidos de este Apertura 2021 sin ganar | Foto: Jam Media

Asimismo habló del tema de los extranjeros, dado que Pumas para repuntar en la Liga MX fue de compras a Sudamérica contratando a varios brasileños lo que tambien ha generado polémica por la supuesta obstrucción para los jugadores mexicanos. Para eso tambien aclaró que no hay preferencias que juega el que ve mejor en el momento.

Andrés Lillini dejo entrever que a pesar de no haber ganado en lo que va del torneo, el equipo ha hecho los necesario para sacar el resultado pero que por una u otra cosa no se ha dado. Pero que con el plantel con el que cuenta buscarán darle la vuelta a los malos resultados.

Pumas nu pudo ante San Luis y cayeron 1-3 | Foto: Jam Media

"Tenemos un plantel de 22 jugadores, los cuales hacen el máximo esfuerzo y cuando uno hace un cambio piensa que el que entre le va dar eso al juego. A veces salen, a veces no y al final somos responsables conjuntamente", agregó Lillini.

Ya desde el partido ante Monterrey, Andrés Lillini dejó ver que está consiente de que su equipo no es el mejor de la Liga MX y es que le traerá serios problemas en busca de un lugar entre los mejores 4 de la tabla pero que aún así tendría la posibilidad de meterse a Liguilla y que no lo dejaría de intentar.

A falta de un partido para que culmine la Jornada 3 de la Liga MX el equipo de los pumas se ubica en el lugar 16 con solo un punto, se salva de no estar en el último lugar pues Tijuana y Necaxa no han ganado ningún punto en los primeros partidos.

Para la jornada 4 los Pumas vuelve a jugar en CU pero ahora por la tarde a las 17:00 pm ante el Querétaro, otro equipo no que no ha tenido un gran torneo. Se espera que ahí pueda sacar un resultados favorable pero en caso de volver a caer, sería insostenible la continuidad del argentino en Pumas.

