Liga MX: Andrés Lillini asegura que Pumas necesita mantener el ritmo ganador que los llevó hasta la 'Fiesta Grande'

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, asegura que deben de mantener la buena contundencia que han mostrado y que los ha llevado a la Liguilla para poder avanzando en busca del título.

El entrenador argentino dio una entrevista para MARCA Claro MVS y brindó las cualidades que debe tener el conjunto universitario para la llave.

"La concentración tiene que ser máxima (ante América). Debemos tener en cuenta que si no estamos al máximo de nuestras capacidades, difícilmente seremos competitivos. Tenemos que hacer lo que hicimos contra Toluca, no por el resultado, sino por las formas. Hay que saber que son 180 minutos, llegar sabiendo que esto es determinante y no hay que tirar por la borda lo que hemos hecho"; declaró el estratega argentino.

Lillini afirma que es una oportunidad de oro para su equipo estar jugando la Liguilla, para ello deben de mantener su racha positiva ante las Águilas del América en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

"Es una oportunidad de oro jugar la Liguilla. El equipo nos metió en este objetivo primario. Ahora, aprovechar esta inercia positiva que traemos con un rival complicado"; añadió.

El argentino fue claro y asegura que el semestre no ha sido nada sencillo para los Pumas de la UNAM, ya que se han tenido que sobreponer a muchos problemas en primer lugar poder dar en el clavo con los extranjeros desde principio de este certamen.

