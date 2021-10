Liga MX: Andrés Lillini asegura que Pumas va mejorando poco a poco a pesar de la falta de gol

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, asegura su equipo esta teniendo un buen funcionamiento y valora las dos victorias en la doble jornada que se disputo esta semana en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Con estas dos victorias, Pumas de la UNAM se mete en la pelea de puestos de la zona de repechaje de este certamen.

"Dependemos de nosotros mismos, se los dije antes de este partido. La presión existe, estamos en un equipo grande y tenemos que sacar adelante, nosotros nos metimos en este problema y nosotros lo tenemos que sacar. Depende de nosotros mismos, este equipo ha salido en estas tres fechas y ahora viene lo más difícil, defender la grandeza de la institución", afirmó Lillini.

Leer más: El Barcelona condena las acciones a Koeman a la salida del Camp Nou por parte de aficionados

Lillini afirma que la poca falta de gol marco la diferencia en el inicio del torneo para los Pumas de la UNAM y eso fue uno de los indicadores que los alejo de los primeros puestos.

"(Nos faltaba) Meter el gol, no hay otra cosa, hacer el gol. No me gusta poner excusas, pero esto es por goles, ahora encontramos lo que estaba dentro del área dando vueltas y los empezamos a meter. Somos un equipo que tiene la idea consolidada desde que empezamos, que nos llevó a buen puerto el primer torneo pero tenemos que mantenerlo"

Además el estratega sudamericano se dijo contento por el llamado de Erik Lira a la Selección Mexicana para el juego ante Ecuador.

Leer más: Liga MX: Carlos Avecedo volvió a tener minutos con la Sub-20 tras superar lesión

"Merecida, es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar, estamos muy contentos todos. Es destacado, lo viene haciendo partido tras partido; se ha adaptado a diferentes posiciones y responde, es una gran satisfacción", concluyó.