Liga MX: Andrés Lillini asegura que en Pumas no existe una crisis tras derrota ante América

Andres Lillini dio la cara ante los medios de comunicación tras la dolorosa derrota en el Clásico Capitalino ante las Águilas del América y dejo en claro que no se deben de alarmar y pensar que están en una crisis.

Los Pumas de la UNAM no la han pasado nada bien en sus dos últimos encuentros, primero con la penosa goleada ante el Barcelona y ahora otra más ante el Club América en la pasada fecha 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

“Crisis, perdimos un partido y a lo del Barcelona se le cargó mucho peso y hubieron muchos comentarios negativos por el resultado, pero nosotros hablamos internamente que es algo que no se puede repetir. Las alertas están prendidas porque cuando te hacen tres goles, no se puede permitir. Crisis, no, si quieren lo pueden poner, pero de mi boca, jamás”, resaltó.

El estratega es consciente que en una semana se fueron a los suelos con pésimos resultados y goleadas muy penosas, con una contundencia en ceros en lo que va de sus últimos dos encuentros.

“En una semana nos fuimos al fondo en cuanto a funcionamiento y en lo deportivo. Tenemos que buscar la solución rápidamente y si algo hace este equipo es sobreponerse a los malos momentos y a los baches profundos que hemos vivido. Siempre tengo el lema que las excusas aparte, todos trabajan, la boca cerrada y los mejores XI juegan”, dijo Lillini al término del Clásico Capitalino ante América.

Lillini asegura que no es para poner excusas ante estos malos resultados, es una situación que se debe confrontar como es y ponerle el pecho a las balas a la realidad que se esta viviendo en Pumas de la UNAM.

“Son profesionales, viven de esto, vivimos de esto, somos profesionales de esto, no poner excusas, ponerle el pecho a la situación, un análisis completo del cuerpo técnico del por qué pasaron estas cosas”.