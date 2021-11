Liga MX: Andrés Lillini aseguró que Pumas es más grande que América a horas de enfrentarlo

México.- Las cosas en el Clásico Capitalino a una horas que se juegue la primera parte ya está tomando ese tinte de Liguilla y el encargado de poner las cosas en la mesa fue el mismo entrenador de Pumas quien destapó un comentario que quizá no gustó mucho a los aficionados azulcremas pues los rebajó en la lista de grandes de la Liga MX y puso a su equipo por encima de ellos aprovechando la gran seguida de buenos partidos que han tenido se mostró confiado de que puede sacar un buen resultado.

Este martes Andrés Lillini fue entrevistado por ESPN en el programa Futbol Picante y dejó claro que su equipo es fuerte y nadie quiere enfrentarlos, mucho menos el líder de la Liga MX pues les dejó claro que les espera un duelo más que fuerte. Cuando se le preguntó si Pumas era más grande que América no dudó ni un segundo y respondió con un rotundo "Sí, verdadero", dejando claro que se ven favoritos y con muchas posibilidades de tener una gran Liguilla.

Ante esa afirmación el asombro fue claro pues pasaron de estar a minutos de quedar eliminados en el partido ante Cruz Azul a buscar imponer sus condiciones ante el mejor equipo de la Liga MX que de lograrlo sería uno de los regresos más espectaculares de Pumas en un torneo, tratando de emular lo hecho en el 2020 al llegar de forma repentina a una final que cayó ante León. Aún así Andrés Lillini dejó claro que se le tiene respeto al rival pero que cuando se tratan de contendientes complicados su equipo responde mejor.

"América es el mejor del torneo, el que más puntos sacó. Me gusta porque cuando el equipo está frente a este tipo de equipo es cuando más aprieta, en estas situaciones es cuando más responde", dijo el argentino, y así pasó ante Cruz Azul que iban con un marcador de 3-1 abajo y remontaron con un 4-3 lo que les dio la posibilidad de pelear primero en Repechaje ante Toluca a quien vencieron sin problemas y lograron su pase a Liguilla.

Pumas y América abren el telón de la Liguilla del Apertura 2021 | Foto: Jam Media

Agregó que tendrán un partido complicado, destacando las individualidades de los jugadores de América, iniciando con Santiago Solari que en cuestión de fases finales en Liga MX están empatados pues desde que tomaron sus equipos solo dos veces han llegado a Liguilla, Pumas lo hizo en el Guard1anes 2020 hasta la final y ahora en el Apertura 2021, Solari y América en su primera oportunidad llegó a semifinales y ahora en la misma instancia que los felinos. Será un duelo de tú a tú desde las bancas y luego al campo.

Andrés Lillini sabe que la fórmula para seguir con vida es mantener el ritmo que los llevó a esta instancia y que no será nada sencillo, pue ahora deben aguantarlo 180 para buscar ser los ganadores. Aún así le tiene gran confianza a sus jugadores de que podrán realizar la hazaña para quedarse con el pase a la siguiente ronda. "Debemos tener en cuenta que si no estamos al máximo de nuestras capacidades, difícilmente seremos competitivos. Tenemos que hacer lo que hicimos contra Toluca, no por el resultado, sino por las formas.

Las acciones del Pumas vs América serán con las que la Liguilla de inicio este miércoles 24 de noviembre. El partido dará inicio en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por TUDN y Canal 5. Para esta nueva campaña el gol de visitante no será valido por lo que la posición de la tabla será el primer criterio de desempate.