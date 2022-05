Liga MX: Andrés Lillini aseguró que le dará un título a la afición de Pumas sí o sí

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, esta seguro que su equipo este año le va a dar a sus aficionados un título a como de lugar, pero primero deben de ir paso a paso para poder concretar estos objetivos.

Pumas afronta un reto mayor este miércoles ante el Seattle Sounders en la final de la Concachampions donde estarían buscando el que sería su primera oportunidad de un campeonato este año.

“Lo más victorioso de este proceso es lo que vamos a dejar. Hay una situación estadística, que es un campeonato. Sí o sí, le tenemos que devolver al club y a la afición eso y, después, lo que más valoramos nosotros es dejar jugadores formados de Primera División, darle al club la posibilidad de que esto sea el futuro”, explicó el argentino, tras conseguir el pase al repechaje de la Liga MX.

Lillini deja en claro que la esencia de Pumas siempre ha sido sus canteranos y pone de prueba de la manera como jugo esta última fecha ante Tuzos del Pachuca donde la mayoría eran mexicanos en su once inicial.

“Jugamos con chicos de fuerzas básicas, con muchos mexicanos en la cancha, que a mí me llena de orgullo, pero lo más importante es que nos animamos a poner a los chicos, porque confiamos en ellos, en partidos determinantes, no es la primera o segunda fecha del torneo. Cuando yo hablo de consolidación, es este tipo de partidos para ellos. Han jugado chicos con 20 años y lo han hecho a la altura de las circunstancias”, señaló.

El timonel de los Pumas asegura que trata de no tomar en cuenta las criticas desmedidas a su equipo ya sea en redes sociales o en televisión y solo se concentra en sus objetivos en el plantel universitario.

“Nunca me dedico a contestarle a la gente que, de mala fe e incentivando a veces hasta la violencia en Twitter... A esa gente que quiere que nos vaya mal, porque de eso vive, de lo mediático y de las payasadas, realmente no me sirve para nada. Es más, lo tomamos a veces como fuerza para contrarrestar momentos difíciles. Nosotros nos dedicamos a trabajar para esa gente que quiere que nos vaya bien”, apuntó.