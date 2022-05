Liga MX: Andrés Lillini compartió la razón por la cual eligió quedarse con Pumas

Esta semana los Pumas confirmaron la renovación de Andrés Lillini en el banquillo. A pesar de que el equipo no superó el repechaje en la Liga MX y en Concachampions quedó subcampeón, la directiva universitaria mantuvo la confianza en el estratega.

Al respecto, el técnico declaró que fue justo por esa confianza que decidió quedarse con Pumas después del Clausura 2022. En entrevista con TUDN, el estratega compartió que quiere devolverle al club más de lo que le ha dado y por ello tomó la decisión de firmar un nuevo contrato con los universitarios.

"¿Qué me hizo quedarme en Pumas? Regresarle la confianza al presidente. Puede optar por cualquier otro o traer a alguien con mucha más capacidad y experiencia. Sin embargo se la jugaron por mí. Más que cualquier contrato firmado, no quiero defraudar a alguien e irme por dinero, cosa que no sucedió", señaló Andrés Lillini.

Por otra parte, el técnico de los universitarios habló sobre los planes que hay de cara al Apertura 2022. Señaló que junto con la directiva buscarán dar un salto de calidad en cuanto a los refuerzos, pero también arropar a los jugadores de Pumas que han debutado.

"Nos enfocamos primero en el futbol local, con un periodo tan corto de trabajo de cuatro semanas sería muy bueno traer jugadores en el medio mexicano. Estamos apuntando a las negociaciones, no son fáciles porque a veces uno apunto a jugadores donde los precios son diferentes", señaló.

Te recomendamos leer

"El presidente sabe que debe haber un gasto para que los chicos que han debutado estén arropados". Por último, Lillini enfatizó que necesitan conformar un plantel fuerte y con variantes para que no ocurra lo que en otros torneos de Liga MX, en los cuales fue hasta la última jornada que lograron la clasificación.