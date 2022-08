Liga MX: Andrés Lillini criticó el arbitraje tras empate de Pumas ante Tigres

Los Pumas siguen sin reencontrarse con la victoria y aunque después de 3 derrotas consecutivas por goleada lograron mejorar defensiva, dejaron escapar el triunfo ante Tigres este miércoles. El gol del empate, anotado por André-Pierre Gignac, cayó al minuto 96, situación cuestionada por el cuerpo técnico de la UNAM.

En la conferencia de prensa al final del partido, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, criticó que el árbitro Óscar Mejía decidió añadir 8 minutos de compensación. Además, señaló que sobre el final del partido hubo un empujón sobre Jerónimo Rodríguez que pudo señalarse como fatal y por lo tanto como penal, pero que no fue así.

"Hay un empujón a Jero, se agregan ocho minutos y ante esa situación no podemos y así lo tenemos que asumir el resto de la competencia", y añadió que hubo otras decisiones del silbante que lo dejaron molesto, como la amonestación a Leonel López, la cual fue aparentemente por reiteración de faltas.

"Nos amonestan a Leo en su primera falta y dicen que por acumulación de faltas del resto del equipo. Es la primera vez que veo que amonestan a alguien por las faltas del equipo y no su foul", se quejó Lillini. Desde el tema deportivo, aceptó que tienen que ser más cuidadosos, pues también ante León y Atlético San Luis dejaron ir el triunfo.

No obstante, consideró que el partido ante Tigres no fue malo, pues aunque no pudieron lograr la victoria, dieron un paso adelante en comparación de las derrotas que acumularon en los juegos recientes. "El respaldo nunca lo tuve en duda, sino me hubiese hecho a un costado. Internamente hablamos muchas cosas y el respaldo lo tengo".

"Seguimos estando incómodos, pero dimo un gran paso. Tuvimos tres de gol y a lo mejor con eso el partido se cerraba, pero debemos seguir con este espítitu de solidaridad", finalizó el estratega de los Pumas, que el próximo sábado 27 de agosto visitarán a Chivas, que llegará tras vencer a Necaxa y Rayados de Monterrey de manera consecutiva.