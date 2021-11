Liga MX: Andrés Lillini hace un llamado a la afición para que no abandonen al equipo y alienten hasta el último momento

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, asegura que su equipo no esta muerto en sus aspiraciones de puestos de repechaje y le pide a su afición fe y apoyo hasta las últimas instancias de este torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

“El equipo es lo que es dentro de la cancha. Tenemos nuestro argumentos que son legítimos. Ningún jugador deja de hacer todo lo que está en sus manos. Esto es de resultados. Les pido que crean, porque aún no estamos perdidos. Ahora más que nunca los necesitamos. No es sencillo hablarle al aficionado perdiendo 3-0”, dijo.

Para Lillini, este marcador no era el reflejo de lo que mostraron en la cancha en la segunda parte, ya que se vieron sorprendidos con un ataque letal de Santos Laguna que termino en goleada en Ciudad Universitaria.

“Nos pegaron en el momento en el que nosotros estábamos tratando de hacer algo bueno. Eso nos dolió y nos costó levantarnos. Sabíamos que el rival tendría ese juego. Contrarrestamos algunas acciones, mientras que otras no.

Lillini asegura que el equipo nunca bajo los brazos y nunca se dio por vencidos, pero con un ataque como el de Santos Laguna, el argentino afirma que es complicado sacar un marcador a favor.

Juego complicado.

"Cuando nos llegan y nos marcan así, todo es muy complicado. El equipo no bajó los brazos. Creamos situaciones y no concretamos nada. Era un partido que nunca pensé que fuera de esta manera. Tenemos que recuperarnos para el último partido. Tenemos que ganarle a Cruz Azul a como dé lugar”, comentó.

El argentino comentó que el único culpable de esta goleada es el y sus jugadores no tuvieron la culpa de este marcador.

“Al final, las fallas no son de la defensa, sino del sistema. Gran parte de lo que peleamos, fue por ellos. A veces te da chances de que no entren y en otras ocasiones te anotan. No hicimos los goles arriba que nos permitiría ganar. No soy de decir externamente quién es el responsable. Yo los entreno y soy el responsable para que esto no suceda”, finalizó.