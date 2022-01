Liga MX: Andrés Lillini manda importante mensaje al arbitraje mexicano

México.- Este domingo el equipo de Pumas terminó con su invicto luego de caer ante Tigres en un partido de pocas llegadas y que se terminó por definir en el tiempo agregado por un penal en favor de los de Nuevo León. Dicha jugada fue cuestionada por propios y extraños ya que aseguran que el arbitraje mexicano tiene algo contra los Pumas y que este penal era la muestra pues para muchos no fue, pero para otras personas si lo es, pero quien dejó claro todo fue el mismo entrenador de los del pedregal quien se dice tranquilo con las acciones del arbitraje ya que no piensa que trabajen para perjudicar a Pumas.

Andrés Lillini fue claro al atender a los medios tras el partido, aseguró que no reclamará nada del supuesto penal sobre André-Pierre Gignac pero que tampoco desconfiará de la buena fe de los árbitros mexicano, además de dejar de lado la polémica luego de lo vivido en la pasada semifinal del torneo pasado con Juna Dinenno y ahora con Alan Mozo y una rigurosa expulsión.

"No creo que haya algo tendencioso en contra nuestra. Deportivamente hay gente por encima mío del club que se tiene que dedicar a ese tipo de cosas, yo no puedo estar hablando aquí, porque barata no la saco", dijo el estratega. Aún así no dejará de presionar a quien deba hacerlo para tener un partido más justo en cuestión de justica en el campo de juego y evitar que situaciones así se presentes en donde parezca que en efecto hay algo contra los Pumas.

Pumas sufrió el primer descalabro del Clausura 2022 | Foto: Jam Media

De la misma forma aseguró que la derrota no fue por algo que haya hecho el rival, sino por situaciones puntuales como el penal que fue algo fortuito, además de que sus jugadores ya presentaban algo de cansancio y con todo y los cambios no pudieron rendir como se esperaba, "Los cambios estaban fatigados y yo necesito gente fresca, no creo que la derrota haya pasado por los cambios, porque se cayó el equipo en general. Hay que salir adelante rápidamente porque no nos podemos caer", agregó el argentino.

Ahora él como sus jugadores tendrán una semana de recuperación, la Liga MX entrará en una pausa por la fecha FIFA y se espera que ese tiempo el equipo lo pueda usar para su descansar y tener a todos sus jugadores en la mejor forma para la fecha 4 cuando visitarán al equipo de Tijuana y volver a buscar los 3 puntos y la punta del torneo, mismo que hoy perdió pero se mantiene dentro de los mejores equipos.