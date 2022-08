Liga MX: Andrés Lillini no se preocupa ante rumores de su salida de Pumas

Con su salida de Cruz Azul, Diego Aguirre se convirtió en el primer técnico cesado del Apertura 2022, luego de la goleada que sufrió la Máquina ante el América. Pero el uruguayo no fue el único estratega que sufrió una dura derrota el pasado fin de semana, pues los Pumas también fueron goleado por Santos.

En ese escenario, los rumores también rondan a Andrés Lillini, pues la prensa asegura que la directiva de Pumas ya le busca sustituto. Sin embargo, el estratega se dijo tranquilo ante esta situación y que se enfocará en seguir trabajando, pues no es la primera vez que hay rumores sobre su posible salida.

"El primer torneo que estuve acá, a las 3 fechas que asumí, me querían buscar reemplazo; el segundo torneo empezamos bien, y me acuerdo que ya me buscaban reemplazo. Y así fue siempre", señaló el estratega este lunes en su salida de Cantera, y aseguró que Miguel Mejía Barón ha estado al pendiente del grupo, pero sin mayores consecuencias por ahora.

Por otra parte, Lillini insistió que ahorita es el nombre de Ricardo Ferretti el que suena para sustituirlo, pero que en su momento también se señaló a Jaime Lozano, por lo que realmente no se preocupa ante la especulación. "Si tiene que ocupar alguien en su momento el puesto, bienvenido sea, porque yo a este club le debo mucho".

Pero enfatizó que, por ahora, él no se enfocará ello y trabajará para salir adelante de esto, ya que tampoco es su deseo dejar el banquillo de Pumas. "Al final siempre tenemos que demostrar, sabemos que estamos en un grande y tenemos que aguantar eso".

Te recomendamos leer

"Tenemos que ser conscientes del club en el que estamos y de ahí empezar a crecer. Estoy seguro que ellos (los jugadores) lo pueden hacer", finalizó Lillini. El próximo encuentro de los universitarios será este miércoles 24 de agosto contra Tigres, en el partido adelantado de la Jornada 16.