Liga MX: Andrés Lillini quedó inconforme tras empate de Pumas ante Xolos

Con un gol de Diogo de Oliveira, los Pumas rescataron el empate ante Xolos de Tijuana en su presentación en casa para el Apertura 2022. Sin embargo, para el técnico de los universitarios, Andrés Lillini, no es un resultado que se deba celebrar pues las exigencias del club son mayores.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Lillini consideró que el empate no fue un resultado suficiente. El técnico de Pumas puntualizó que si bien es bueno sumar, tenían argumentos para quedarse con los tres puntos y empezar el Apertura 2022 con una victoria ante su afición.

"Éramos locales, teníamos que ganar, el sabor no es bueno, se nos escapó el triunfo", pero aceptó que Xolos fue un buen rival, que les complicó el juego. "Son partidos difíciles, peligrosos porque Tijuana se replegó bien atrás y salía en contras, el equipo se hizo más fuerte, nos costó llevarla al área de forma limpia".

Andrés Lillini enfatizó que Pumas es un club con mucha exigencia y que lo ha sido desde el primer día en que asumió la dirección técnica y no solo en este torneo que el club pudo reforzarse mejor. "La exigencia del club no te da que torneos si o no. Por lo que venimos haciendo es meternos en la fase final sí o sí".

En el aspecto de los refuerzos, el estratega universitario aseguró que trajeron a los jugadores que eligió en conjunto con la directiva y que contribuirá a tener una mayor competencia interna. En cuanto a Eduardo Salvio, aseguró que podrá tomarlo en cuenta para el juego ante León en la Jornada 2.

Te recomendamos leer

"Salvio hoy le hicieron exámenes médicos, lunes y martes ve temas migratorios, el miércoles lo tendré disponible para tenerlo en cuenta contra León. Nosotros lo que buscamos es levantar la competencia interna; son jugadores de Primera División, habrá más competencia interna. Cuanta más competencia interna haya, mejores resultados", sentenció.