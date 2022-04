Liga MX: Andrés Lillini quiere evitar los finales cardíacos de Pumas en Concachampions

México.- Este martes Pumas jugará la primera parte de las semifinales de la Concachampions ante el equipo de Cruz Azul, dicho partido ha tomado mucha relevancia en el país pues uno de ellos será quien represente a México en la final ante algún equipo de la MLS en busca del pase al Mundial de Clubes y claro el título de la zona de Concacaf a nivel de clubes, para ello Andrés Lillini atendió a los medios este lunes en donde explicó que buscará en todo momento siempre tener posibilidades de ganar en la vuelta.

El entrenador argentino habló para dejar un poco más tranquilos a lo aficionados de Pumas que están nerviosos por lo que pueda pasar en esta serie pues quieren ver a su equipo en la lucha por el título y representar a México en una justa internacional. Pero antes de todo eso el DT dejó claro que buscará en todo momento que los dos partidos sean en favor de sus pupilos pero que sea en la vuelta cuando pueda definirse pero si lo puede hacer desde la ida lo buscará.

Andrés Lillini dejó claro que espera que Pumas no sufra en ningún momento como ya ha pasado en las rondas pasadas o como ha sido en los últimos partidos ante Cruz Azul en donde los duelos se han definido de manera cardiaca y hasta el final en favor de los felinos, pues asegura que un golpe así de fuerte no lo resistiría una vez más.

Leer más: Liga MX Femenil: Alicia Cervantes se convierte en la tercera máxima goleadora del circuito rosa

"Ojala que no, porque si no me voy a morir del corazón. Hacemos encuentros atractivos con Cruz Azul porque lo dos queremos ganar, no especulamos y eso abre y eso hace que el público tenga buen espectáculo", comentó el entrenador en rueda de prensa. Lo que tiene seguro es que el rival buscará el gol desde el minuto 1 pues el gol de visita sí cuenta, esperará y analizará el juego de Cruz Azul para entonces poder sacar una ventaja y poder ganar la serie.

Pumas buscará salir con una ventaja ante Cruz Azul en Concachampions | Foto: Jam Media

"Espero algo cerrado y estudiado los primero minutos, luego los espacios se abrirán. Juan Reynoso siempre plantea partidos de ir para adelante y hacemos partidos de golpe a golpe que se vuelven atractivos. Entonces espero poder ganar, es nuestra ilusión y nuestro objetivo pero hacerlo sin sufrir", comentó el entrenador argentino.

Los últimos duelos de Pumas y Cruz Azul han dado grandes acciones, las más recientes en CU fueron victorias de los felinos en donde además humillaron al rival, sacándole el partido con volteretas épicas de hasta 4 goles de diferencia. Para cerrar su comentario aseguró que buscará hacer un juego inteligente, no tratar de salir con ventaja de CU, pero si con un marcador parejo, esto sería no recibir gol y mantener el cero para luego ir a buscar el gol de visita que obligue a Cruz Azul a buscar más y deje espacios y así sellar la victoria sin problemas como él la busca.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul no tuvo tiempo de celebrar el triunfo ante Atlas y ya se concentra en Pumas en Concachampions

El partido de ida se jugará este martes 5 de abril en punto de las 21:00 pm y podrá verse en vivo por la señal de Fox Sports, la vuelta será en el Estadio Azteca el 12 del mismo mes a la 21:00 pm. Quien gane se enfrentará en la final al ganador de la serie entre Seattle Sounders y el New York City de la MLS.