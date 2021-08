Liga MX: Andrés Lillini ve a Pumas inferior que los demás pero con posibilidades de pelear

México.- Tras la dolorosa derrota de Pumas a manos de Monterrey, el argentino Andrés Lillini habló en conferencia de prensa para analizar lo sucedido en el partido y sorpresivamente reveló que su equipo fue superado por razones muy puntuales y es que aseguró que su equipo deportivamente está muy por debajo del nivel de los otros equipos.

Los Felinos llegaron de un empate ante Atlas y ahora con Monterrey buscaron sumar sus primeros 3 puntos pero con bajas importantes por lesión y convocados es que el cuadro de Pumas no ha brillado en la Liga MX en su inicio y de eso es muy consiente el estratega.

"Sí, estamos muy lejos, pero no por el dinero ni nada, sino por cómo estamos jugando. Eso da para otra plática. Sí, deportivamente, estamos un paso atrás de los equipos poderosos, que están en los primeros lugares", comentó en conferencia de prensa.

Lillini aceptó que su equipo en la zona defensiva han estado muy mal en los últimos partidos y ahora se vio más al permitir un par de anotaciones. Pero en lo que respecta al ataque se va satisfecho pues cree que tienen las oportunidades pero les faltan concretarlas, de lo contrario si estaría preocupado al no llegar siquiera al arco rival.

Pumas no puede con Monterrey y deja escapar más puntos | Foto: Jam Media

"Me preocuparía si no generáramos las ocasiones. Sí llegamos al área, pero no las veces que uno quisiera. El futbol es de goles y si no marcamos no vamos a poder ganar. Me ocupa ver qué variantes puede uno elegir para fortalecernos", agregó Lillini.

Los Pumas se quedaron en la posición 14 de la tabla general hasta el momento y pueden seguir bajando si Cruz Azul saca un buen resultado en su partido de este domingo. Pumas tienen más de 360 minutos en Liga MX sin anotar gol, esta suma se tiene desde el torneo pasado cuando quedaron eliminados por el Club América en la última jornada y previo a un juego con goles.

Ahora Lillini espera que los refuerzos se acoplen muy bien al equipo para meterse de lleno a la pelea por un lugar en el equipo y para trasladar esas ganas al campo para buscar un mejor lugar en la tabla. Por ahora deberán volver a la Ciudad de México para preparar su partido ante los el Atlético de San Luis buscando sus primeros 3 puntos en la Liga MX.

