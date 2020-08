Liga MX: Andrés Mosquera amplía por tres temporadas su contrato con el León

León.- El defensor colombiano Andrés Mosquera anunció este viernes que ha extendido hasta 2023 su contrato con el León mexicano, que vencía esta temporada.

"Acabo de extender mi contrato por tres años más con el equipo, es algo que me pone muy feliz y espero que a ellos también", dijo el zaguero durante una videoconferencia.

Mosquera se vinculó en el torneo Apertura 2017 a los llamados Panzas Verdes.

"Ya tengo tres años con este equipo, desde que llegué supe que era el sueño cumplido de salir de mi país para jugar con un club tan importante como lo es el León y quiero aprovecharlo al máximo", dijo.

De 30 años, Mosquera se formó en el Independiente Medellín en 2008, pasó al América de Cali en 2012, regresó al Independiente un año después y permaneció hasta 2017, año en que fichó por el León.

Al final del Apertura 2019, Mosquera se rompió el tendón de la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera de la fase final que jugó su equipo e hizo que se perdiera las 10 fechas que se jugaron del Clausura 2020, que se suspendió por la COVID-19.

"Me da mucho orgullo tener el reconocimiento de la afición y que me den la oportunidad de defender estos colores. Estoy agradecido con la directiva que siempre confió en mí, en toda mi recuperación y quiero retribuirlo entregándome cada partido", manifestó.

"Me llena de responsabilidad está oportunidad que me han dado, porque cuando estaba en Colombia yo quería salir para ser un jugador importante en el extranjero en un club importante y no voy a fallar con este equipo, ni a su afición que tanto me ha apoyado", apuntó.

En el torneo Apertura el León ocupa el cuarto puesto con cuatro puntos. En la tercera jornada visitará al Cruz Azul, este sábado.

