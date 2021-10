Liga MX: Ángel Reyna confiesa que Vucetich le explicó el problema de Chivas, "no saben dónde están parados"

México.- Luego de que fuera noticia por algunas declaraciones, Ángel Reyna ahora ha sido consultado una vez más para hablar del entorno que se vive en Chivas, pues como exjugador del Rebaño tiene mucho que aportar, y así fue al revelar que el problema del equipo no son los entrenadores sino los jugadores.

En entrevista para ESPN, Ángel Reyna reveló una conversión que tuvo con Víctor Manuel Vucetich luego de un Clásico en donde el "Rey Midas" le explicó desesperadamente que sus jugadores no entendían nada de lo que tenían que hacer en el campo dejando claro que el problema no era el entrenador.

"Una vez me encontré a Vucetich en un hotel saliendo del clásico donde habían perdido contra del América y él me decía desesperado que los jugadores no le entendían, que los jugadores no captaban la ida, que no entendían dónde estaban parados", dijo el exjugador de Chivas y de América en la Liga MX.

Bajo esa premisa agregó que el problema no son los entrenadores y puso como ejemplo a Matías Almeyda quien con su llegada el equipo jugó bien, pero una vez que se fue volvieron a dar el bajón de calidad que los tiene en esta situación. Incluso no tuvo reparo en declarar que Chivas ya no tiene jugadores que vayan acuerdo a las exigencias del equipo.

"Si Chivas es una institución de puros mexicanos debería tener a los mejores y no están los mejores, así de simple. Egos siempre va a haber ya sean mexicanos o extranjeros. Cuando estuvo ahí en Chivas, me tocaron muchas envidias a pesar de que somos mexicanos y somos colegas. Chivas no tiene ni el 20% de los mejores jugadores mexicano en su plantilla y así es difícil competir", señaló el exjugador.

Reyna asegura que Chivas no tiene jugadores con talento para estar en Chivas | Foto: Jam Media

Apenas hace un par de días tocaba otros temas de la Liga MX como los sueldos con América y otros clubes. Y lo que vivió en Chivas como estas situaciones de complicidades dentro de un club para hacer ver mal al compañero, especialmente en Chivas donde se presume ser el único en el futbol mexicano en jugar solo con nacionales.

Reyna dejó la Liga MX hace ya unas temporadas, tuvo paso en equipos como, América, San Luis, Pachuca, Necaxa, Rayados, Celaya Veracruz, Chivas, Toluca. su retiro llegó luego de que no encontrara equipo tras su paso por la Liga de Ascenso MX.