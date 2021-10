Liga MX: Ángel Zaldívar afirma que Marcelo Michel Leaño aporto un estilo de juego más dinámico en Chivas

El delantero de las Chivas del Guadalajara, Ángel Zaldívar, destacó el buen estilo del nuevo estratega Marcelo Michel Leaño desde su llegada para el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

"Eso de estar pisando el área, de que no nos dé ese temor o esa duda de irnos hacia adelante. Ya nos han dado la confianza de que los volantes pueden llegar, los extremos, lo hemos trabajado para que el '9' no esté tan solo, para que los extremos no tengan que llevarse a dos y hacer el dos sino el conjunto, tanto el volante, lateral, los de atrás puedan hacer gol y crear más opciones", mencionó el rojiblanco en entrevista con TUDN.

Sobre su falta degol en el torneo Apertura, Zaldívar asegura que el cuerpo técnico le ha dado la confianza para no bajar los brazos y seguir buscando ser productivo con las Chivas del Guadalajara.

"El cuerpo técnico me tiene toda la confianza, que sea paciente y los goles llegarán, que no me desespere y aunque no caigan los goles, el equipo tiene que ganar", comentó.

Ángel Zaldívar asegura que ha estado siempre firme en su objetivo de aporta al equipo con Marcelo Michel Leaño en este AP2021.

"Una cosa es ser paciente y otra es ser pasivo, el ser paciente no me quita las ganas, el hambre de marcar en cada partido; la lesión hizo que me perdiera unos partidos, pero lo importante es que el equipo ganó, anotó.

El delantero suma ocho partidos jugados como titular con las Chivas del Guadalajara, con un total de tres goles en 714 minutos jugados.