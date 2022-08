Liga MX: Angulo ya tendría fecha para su regreso con el primer equipo de Chivas

Una de las ausencias que más le han pesado a las Chivas en el actual Apertura 2022 es la de Jesús Angulo, quien en torneos pasados fue una de las principales piezas en la ofensiva del club rojiblanco. Sin embargo, hay esperanza de que el 'Canelo' regrese pronto a la actividad en Primera división.

El volante sufrió una fractura de peroné en una jugada accidental con Alfredo Talavera el pasado 8 de mayo de este año, durante la Liguilla del Clausura 2022. Angulo ingresó al quirófano para que su recuperación fuera más rápido y en tres meses pudo reintegrarse a los trabajos.

El 'Canelo' regresó hace dos semanas a los entrenamientos y fue el primero de los lesionados en volver al plantel dirigido por Ricardo Cadena. Sin embargo, el estratega primero quiere que el jugador recupere ritmo y confianza, razón por la cual lo ha mandado con la Sub20.

El propio jugador, en entrevista con TV Azteca, compartió que ha sido un proceso difícil recuperar ritmo y sobre todo sentirse con confianza. "Me estoy tomando el tiempo necesario para regresar al cien o lo mejor que se pueda. El profe está al pendiente de mí, de lo que me haga falta".

"Se siente un poco diferente, pero conforme van pasando los días me he sentido mucho mejor. El taponazo es lo que me cuesta un poco, pero igual en los apoyos y todo eso que me venía costando, ya lo estoy manejando", declaró el 'Canelo' Angulo, que hasta ahora ha jugado dos partidos con la Sub20.

Angulo participó 45 minutos contra el Necaxa, mientras que este fin de semana disputó 78 minutos ante los Pumas. En ese contexto, hay confianza de que para el juego ante Toluca, el próximo domingo 4 de septiembre, pueda estar entre los convocados, aunque salga a la banca.