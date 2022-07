Liga MX: Ante Chivas, Pachuca tendrá una gran oportunidad de reencontrarse con el triunfo

El actual subcampeón del futbol mexicano, el Pachuca, ha caído en un bache en el arranque del torneo Apertura 2022. El equipo hidalguense tiene 3 juegos al hilo sin ganar y en la pasada Jornada 5 perdieron 2-0 en su visita a la Necaxa, en lo que Guillermo Almada calificó como el peor partido desde su llegada.

Los Tuzos han sumado 8 de 15 puntos disputados y están en la sexta posición de la clasificación. Y aunque no son malos resultados, preocupa la poca producción que han tenido, pues en el Clausura 2022 el Pachuca fue una de las mejores ofensivas con 30 goles en fase regular.

De hecho, en el pasado torneo, en apenas 5 jornadas el equipo hidalguense marcó 10 goles, el doble de los 5 que actualmente lleva. Su goleador, Nicolás Ibáñez, solo ha podido marcar en dos ocasiones, en el triunfo ante Gallos Blancos y en el empate contra Mazatlán.

No obstante, Guillermo Almada consideró que no queda opción más que trabajar para revertir dicha situación. En ese escenario, el próximo encuentro de los Tuzos podría ser la oportunidade perfecta para salir de su mala racha, ya que visitarán a Chivas, equipo que no ha ganado en el semestre.

El Rebaño, los mencionados Gallos Blancos y Mazatlán son los 3 clubes sin victorias en este inicio del torneo. En el caso de los rojiblancos, tienen 4 empates y una derrota, además que solo han marcado 3 tantos y recibido 4, por lo que son un rival que podría acomodarse para los Tuzos.

El encuentro se celebrará en el Estadio Akron, donde las Chivas han sufrido 2 igualadas y la única derrota que tienen; está programado para el próximo sábado 30 de agosto, en punto de las 21:05 horas, en el marco de la Jornada 6 del torneo.