Liga MX: Ante el Atlético de San Luis, Toluca deberá estar atento, advierte Marcel Ruiz

Los Diablos Rojos del Toluca quieren continuar con racha positiva en el torneo y por ello apuntan a sumar 3 puntos en la visita al Atlético de San Luis, este domingo, partido en el que deben estar atentos y desarrollar su juego, que ha dejado buenos dividendos en lo que va de la competencia.

Así lo aseguró el mediocampista Marcel Ruiz, quien reconoció que la visita al San Luis tiene su grado de dificultad. “San Luis siempre es un equipo muy intenso, presiona mucho, se siente cómodo sin la pelota, esperando para contragolpear, eso lo tienen muy claro y es su mayor fortaleza”, expresó.

Marcel Ruiz consideró que el juego ante Rayados del miércoles fue bueno para el equipo, que espera complementar la semana con 3 puntos.“Fue un partido complicado, un partido de Liguilla, que bien podría ser un partido de semifinal o final, un buen rival que nos complicó”.

Te recomendamos leer

Sobre su adaptación al equipo, el mediocampista expuso: “Ha sido un inicio un poco complicado por el tema de lo físico, después ya en el tema del sistema de juego yo sabía a lo que venía, un sistema de juego de Ignacio Ambriz que en lo personal me gusta mucho y sobre la Selección Mexicana, me gustaría mucho, ojalá se me dé la oportunidad, si no es ahora, en un momento se dará, pero para todo con paciencia”.