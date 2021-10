Liga MX: Antonio Mohamed asegura que dirigir Chivas sería un gran desafío en su carrera

México.- La búsqueda de Director Técnico para Chivas continua y hay uno que al parecer ya levantó la mano para ser el nuevo pastor del equipo. Se trata de Antonio Mohamed quien recientemente declaró que sería un verdadero reto para él ser entrenador del Rebaño por todo lo que significa el equipo en la Liga MX.

Mohamed quien no vive en México ya que desde su salida de Rayados de Monterrey decidió darse una pausa volvió a Argentina donde ahora reside esperando una nueva oportunidad y al parecer se estaría dando una nueva ahora que en Chivas aún no encuentran al indicado para sacar de la mala racha al equipo.

"Si voy a ir a un club es porque es un desafío, porque tengo historia. Chivas sería un desafío porque es algo diferente a lo que me ha tocado, tiene jugadores mexicanos, ti tienen una repercusión mediática a la par del América, trataré de ser muy selectivo a la hora de trabajar", confesó el 3 veces campeón de la Liga MX para Fox Sports.

Si bien se muestra un interés de el Turco Mohamed, la realidad es que no hay una oferta clara por él para que se acerque a Chivas lo que hace más complicada su llegada pues Ricardo Peláez no se ha comunicado, pero si ha recibido ofertas en otros países lo que podría ser una barrera en caso de que no llegue la propuesta a tiempo de la Liga MX.

"He tenido propuestas de muchos lugares, Brasil, México, Arabia, Estados Unidos, en ninguna negocié, no estaba dispuesto pero a partir de ahora sí", confesó el exjugador y entrenador argentino.

Antonio Mohamed acepta que le interesaría entrenar a Chivas | Foto: Jam Media

Antonio Mohamed en la Liga MX ha entrenado a equipos como Veracruz, Tijuana, América, Rayados estos último 3 con un título con cada uno demostrando que su desarrollo ha sido bueno y que podría tener las cartas para comandar un proyecto como el de Chivas.

Por ahora en el Rebaño esperan el cierre de la temporada con posibilidades de calificar a Repechaje a falta de dos partidos para culminar la fase regular del Apertura 2021, Marcelo Michel Leaño se quedaría con el equipo hasta el final de la campaña y ahí se decidirá si continua o no.