Liga MX: Antonio Mohamed el mejor extranjero que tuvo Toros Neza

Ciudad México.- El futbol en su manera irreverente en México fue gracias a la creación de un equipo llenó de estrellas, como lo fue Toros Neza aunque no siempre fueron bien dotadas con técnica si le ponían alegría a sus juegos cada fin de semana.

Entre la gran plantilla de Toros Neza figuraban jugadores como, Rodrigo 'Ponny' Ruiz, Pablo Larios, Germán Arangio, Bebeto, Miguel Herrara y uno de los que marcó una época en el futbol mexicano y con Toros Neza, Antonio Mohamed,

El llamado 'Turco' llegó México en 1993 con el equipo, desde su debut se vio la gran calidad que manejaba, aunque para muchos en México no era una gran apuesta ya que si físico no era de un jugador de futbol. Pero sus opiniones cambiaron conforme lo vieron en el campo. La principal fortaleza del argentino era la conducción del balón y la manera en la que decidía terminar las jugadas.

Pero hubo algo más que caracterizó al argentino y es que su manera de lucir dentro del campo para unos era una gran manera de expresarse mientras que otros lo consideraban algo más como rebeldía. Pintarse el cabello de color rojo, amarillo eran las principales muestras de que Mohamed estaba listo para sus partidos. Algo que rápidamente sus compañeros rápidamente adoptaron, convietiéndose en una de las sensaciones del torneo.

En una entrevista para ESPN el Turco recordó sus primeros días en México como algo lindo y que esperaba tener éxito en un futbol que le agradaría y luego de 27 años al parecer los cumplió.

"Yo no sabía a donde venía, pero creí que me iba a encontrar el futbol que me gustaba. Me trataba muy bien la directiva en todo. Juan Antonio Hernández era duro para negociar contratos, pero lo que te prometía te lo daba. Siempre fue muy leal. Lo vi la última vez en 2004, cuando estuve en Querétaro. Me trajo a México y me dio la oportunidad de conocer este hermoso país".

Actualmente es el entrenador del Monterrey en la Liga MX, por su parte Toros Neza renace en un nuevo club en la Liga de Balompié Mexicano donde intentará traer todos esos viejos recuerdos de aquel glorioso Toros Neza de los 90's.