Liga MX: Árbitro da positivo a Covid-19 y es retirado de la jornada 1 del Clausura 2022

México.- El Covid-19 alcanzó a los árbitros en esta jornada 1 de la Liga MX, se trata del central Diego Montaño quien este lunes estaba designado para pitar el Pumas vs Toluca pero a través de un comunicado la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que el nazareno sale de las designaciones para darle paso a Víctor Alfonso Cáceres. Montaño ha sido puesto en aislamiento y no ha presentado síntomas fuertes de la enfermedad.

"Diego Montaño Robles había sido designado para el partido Universidad Nacional vs Toluca sin embargo resultó positivo a su prueba Covid, por lo tanto, estará aislado cumpliendo con los protocolos establecidos", se puede leer el comunicado. Ya la pagina de la Liga MX realizó el cambio de silbante para el partido de este lunes en el Universitario.

Curiosamente el duelo de Pumas vs Toluca tambien fue afectado por el Covid-19, originalmente estaba pactado para que se jugara este domingo pero 7 contagios en Toluca hicieron que se modificara la fecha y lo pasaron a este lunes 10 de enero. Hasta el momento Diego Montaño es el primer árbitro que sufre de un positivo de Covid-19 y el partido es el segundo que se modifica por culpa del Covid-19, ya el de Santos vs Tigres tambien se movió unos días más.

De igual manera la Liga MX hizo oficial el resto de designaciones arbitrales para los partidos pendientes ya que no se había completado por el mismo hecho de que los contagios están a la alza en el futbol mexicano y se esperaron hasta lo último para tener la seguridad de que los árbitros podrán silbar son problema alguno. Esos casos son los de Adonai Escobedo quien va al Santos vs Tigres del miércoles 12 de enero y César Arturo Ramos quien se le asignó el Chivas vs Mazatlán FC de este domingo 9 de enero.

Nueva designación para el Pumas vs Toluca | Foto: Captura

La Liga MX arrancó con una gran ola de contagios de Covid-19 que los equipos están sufriendo por la baja de muchos de sus jugadores, aunque todo estaría indicando que para la fecha 2 muchos regresarán y otros lo harán hasta la fecha 3 ya con más posibilidades de jugar. Hasta el momento el equipo que más ha sido afectado es Tigres quienes presentaron 12 contagios en su primera prueba de Covid-19, luego le sigue Toluca con 7 y más equipos que sumaron de 4, 3 o 2 integrantes más.

Por ahora de parte del presidente, Mikel Arriola no contempla suspender o cancelar la Liga MX para evitar más contagios asegura que conforme avance el torneo esto irá mejorando, justo como ha pasado en los últimos torneos en donde pudieron incluso regresar los aficionados a los estadios.