Liga MX: Árbitro que viajaba a Mazatlán para juego de la Sub-18 murió en accidente

Sinaloa.- El futbol mexicano se encuentra de luto luego de la confirmación de la muerte trágica de uno de los árbitros promesa de la Liga MX, se trata de Néstor Damián Ángeles Rodríguez quien murió la carretera tras un fuerte accidente mientras se dirigía a Mazatlán para pitar un partido de la Sub-18 ante el equipo de Chivas.

La noticia la dio a conocer el exsilbante Paul Delgadillo en sus redes sociales con un mensaje lamentando la triste noticia de su amigo de apenas 21 años de edad, "En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia", se lee.

Los hechos al momento no están muy claros, Néstor Ángeles viajaba de Durando a Sinaloa para llegar a Mazatlán y pitar el juego de los cañoneros y Chivas de la Liga MX Sub-18 de este viernes, pero durante su trayecto se habría accidentado. De momento solo se tienen imágenes de la volcadura del auto del silbante y de un tráiler con el que presuntamente se había impactado.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer más de la situación. En lo que respecta al cuerpo de Néstor, fue recuperado de entre su auto, tambien se desconoce si murió al instante o fue llevado a algún hospital. Lamentablemente ya no se presentó al juego y su lugar lo tomó Emmanuel Plascencia en donde los locales se llevaron la victoria.

Árbitro de Sub-18 muere en accidente en carretera | Foto: Especial

A través de las redes de la Liga MX se han enviado condolencias a la familia del silbante, "Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Néstor Damián Ángeles Rodríguez, árbitro profesional de la FMF, Liga MX y torneos de Fuerzas Básicas" se lee.

Ángeles aún no estaba considerado para ser silbante de la Liga MX, apenas con 21 años su carrera estaba iniciando con 21 años, pero los que tuvieron la oportunidad de conocerlo como exárbitros se han expresado de buena manera de él en redes.

Esta es la primera vez en mucho tiempo que la Liga MX y/o FMF tienen un incidente en donde uno de sus empleados, en este caso un árbitro pierde la vida intentando cumplir con su labor. Por lo general los que se ven envueltos en accidentes viales son los jugadores y ni así han fallecido en varias veces que ha ocurrido.