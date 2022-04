Liga MX: ¿Arrepentido? Thiago Volpi, exarquero de Gallos Blancos, podría salir de Sao Paulo y la Liga MX es una alternativa

En enero de 2019, Tiago Volpi dejó a los Gallos Blancos de Querétaro para jugar con el Sao Paulo en préstamo. Una vez finalizado el mismo, en diciembre de ese año, el equipo brasileño y el emplumado llegaron a un acuerdo para el traspaso definitivo.

Una de las razones por las cuales Volpi, que durante su tiempo en Querétaro se volvió en figura e ídolo, era que buscaba ganarse un llamado a la selección. No obstante, con Allison Becker como titular y Ederson como suplente habitual, tres años después Tite no ha tomado en cuenta a Volpi y éste además perdió la titularidad en su club.

A pesar de que en sus torneos Volpi se ganó su lugar y se convirtió en una figura del club, en lo que va del 2022 ha jugado pocos partidos. Jandrei le ha ganado el lugar bajo los tres palos en el esquema de Rogério Ceni y eso no ha sido del agrado para el exarquero emplumado.

En la Copa Sudamericana solo jugó un partido, en la Copa do Brasil no tuvo actividad y en el Campeonato Paulista solo alineó en 4 encuentros, mientras que en el Campeonato Brasileiro no ha jugado. Por ello, a pesar de que Volpi tiene contrato hasta diciembre de 2023, se ha especulado sobre su salida en el mercado de verano.

De acuerdo con ESPN, Coritiba y Athletico-PR ya se acercaron a preguntart por el portero, pero éste y sus representantes rechazaron la oferta. La intensión sería salir del futbol brasileño y la Liga MX es un destino que contempla el jugador, por sus buenos momentos con Gallos Blancos.

No obstante, el equipo queretano ya no sería opción pues aunque tras la salida de Volpi tuvieron problemas para encontrar un portero de confianza, actualmente están bien defendidos por el uruguayo Washington Aguerre, quien incluso se ha ganado el gafete de capitán.