Liga MX: Arturo Elías Ayub 'desmiente' haber dicho que Chivas debe jugar con extranjeros

Guadalajara, Jalisco.- Arturo Elías Ayub se mantuvo en el ojo del huracán a causa de sus recientes declaraciones, las cuales, según el empresario, la afición de Chivas 'malinterpretó', por lo que salió a aclarar este asunto por medio de sus redes sociales.

"A toda la increíble afición de Chivas les aclaro: "Yo NUNCA dije que Chivas debería de jugar con extranjeros, al contrario, pienso que es su esencia". Si pienso es una desventaja competitiva. Creo que deben apoyar a Amaury Vergara ahora más que nunca". escribió en Twitter.

¿QUÉ DIJO ARTURO ELÍAS AYUB?

El mal momento por el que pasa el equipo tapatío lo tiene en la zona baja del campeonato Apertura 2022 de Liga MX, en el sitio número 17 con cinco unidades después de siete jornadas disputadas, respectivamente.

En su vigente participación en una reunión de 'Twitter Space' el director de Marca Claro habló acerca de la competitividad que existe en el futbol mexicano, haciendo énfasis en la cantidad de jugadores No Formados en México que tiene la mayoría de los equipos a comparación de Chivas, que mantiene su folclor de jugar con puro mexicano.

Chivas perdió contra Mazatlán FC

Jam media

"Pienso que Amaury (Vergara) está viviendo un momento complicadísimo, a muchos no le va a gustar lo que voy a decir. Esa tradición, no sé, no digo que cambie pero quizás...Viendo la competitividad, el competir contra otros 17 equipos que juegan con ocho extranjeros en cancha, es una barbaridad", dijo.

"La desventaja competitiva que tiene Chivas, y que no cambiaría porque es su esencia, debiendo que tener puro mexicano es enorme. Si al pobre Amaury hay un buen jugador en León o Tigres, se lo van a vender al doble del precio porque saber que es el cliente casi único que tiene que pagar muchísimo".agregó Arturo Elías Ayub.