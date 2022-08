Liga MX: Arturo Elías Ayub recomienda a Chivas contratar extranjeros

México.- Es bien sabido que Chivas ha tenido una seguida de torneos malos en donde no han podido levantar y las oportunidades se le han ido de las manos. Pero sus aficionados ya están más que hartos de los malos resultados que comienzan a exigir pero no hay forma de poder cumplir con ellos. Ante ello un personaje que fue importante para la Liga MX pero con los Pumas, Arturo Elías Ayub ha salido a revelar una opción que el Rebaño tiene pero que le costará su tradición.

En su más reciente participación en una reunión de Twitter Space, el directivo de Marca Claro informó que las condiciones en las que Chivas juega son totalmente disparejas y es que hay muchos equipos que tienen hasta 8 elementos foráneos en el campo lo que se refleja en un evidente dominio sobre el equipo tapatío por lo que sugirió que deben iniciar a jugar con extranjeros.

"Pienso que Amaury (Vergara) está viviendo un momento complicadísimo, a muchos no le va a gustar lo que voy a decir. Esa tradición, no sé, no digo que cambie pero quizás.. Viendo la competitividad, el competir contra otros 17 equipos que juegan con ocho extranjeros en cancha, es una barbaridad", dijo Arturo Elías Ayub lo que ha generado opiniones encontradas.

"No es que quiera romper la tradición, pero es evidente que Chivas ya no compite de la misma forma y eso pega", acotó el directivo y es que Chivas tienen muchos años en donde no han podido funcionar y han decaído en su nivel. En esta temporada el Rebaño no ha podido ganar un solo partido de los siete duelos y se ve muy complicado el panorama para la segunda mitad del torneo.