Liga MX: Arturo Ortiz cree que a pesar el buen momento de Pumas no es favorito sobre América

México.- Este viernes desde Cantera los jugadores de Pumas atendieron a los medios previo al Clásico Capitalino que se jugará este sábado en CU. De lo que atendieron al llamado fueron Arturo "Palermo" Ortiz quien fue claro al asegurar que este tipo de partidos se juegan con una intensidad totalmente diferente que el resto de la Liga MX por la manera en la que lo jugadores lo sienten, es por eso que destacó que no se confiarán aunque conozcan el mal momento que está viviendo América en la Liga MX.

Así mismo reveló que no puede tomar a Pumas como el equipo favorito para este partido, retomando el mismo comentario de que los Clásicos se juegan diferente y mucho menos cuando se trata de América, aunque si consideró que los universitarios tienen una ligera ventaja por tener un mejor juego en conjunto que América pero que no será suficiente ya que tambien cuenta el rival y lo que puede hacer.

Leer más: Liga MX Femenil: Mazatlán FC da de baja a Liliana Godoy como la DT del equipo Sub-17

"Favoritos, realmente no he pensado que pueda haber para este partido, pues son duelos diferentes ya que cualquiera los puede ganar y los dos buscamos salir a ganar, quizá por el momento se puede decir que sí (ser favoritos) pero nosotros no estamos pensando en esa parte, solo en demostrarlo y ganarlo nada más", comentó Arturo Ortiz.

"Palermo" Ortiz habla previo al Clásico ante América | Foto: Captura

Pumas llegará con el animo por los cielos pues suman ya 4 partidos sin conocer la derrota, sacaron puntos a León y Atlas en la Liga MX y eliminó al Saprissa en dos partidos en la Concachampions, ahora los pupilos de Andrés Lillini están listos para salir a buscar más unidades en el Clausura 2022 y mejorar su posición en la tabla pero no será hasta que logren hacerle daño a uno de su más grandes rivales en el futbol mexicano.

Los universitarios tendrá una baja para este partido se trata de Nicolás Freire quien en el partido ante Atlas tuvo que salir de cambio y va para unas semanas en su recuperación. Otro de los que siguen en duda es Alfredo Talavera quien se lesionó tras el partido ante los campeones de la Liga MX pero en la semana vio actividad al parejo del equipo por lo que aún está en duda pero se definirá todo este viernes y sábado por la mañana.

Leer más: Liga MX: Ángel Mena se dice emocionado por volver a una convocatoria con el León

El Clásico Capitalino se jugará este sábado 26 de febrero en punto de las 21:00 pm (Centro de México) desde la cancha del Olímpico Universitario y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN.