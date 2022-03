Liga MX: Arturo Vidal desprecia al Club América y su futuro apunta rumbo al futbol brasileño

Muchos rumores han puesto al centrocampista chileno Arturo Vidal en la filas del Club América, pero al parecer la directiva recibió una rotunda negativa por el jugador del Inter de Milán de la Serie A.

En entrevista realizada por TNT Sports, Arturo Vidal dijo que ya tiene planeado los pasos a seguir hasta el final de su carrera en las canchas, para después dedicarse a la dirección técnica.

El objetivo principal de Arturo Vidal tras su finalización de contrato en Italia es emigrar al futbol de Primera División de Brasil para vestir la playera del Flamengo, ya que considera al equipo carioca como uno de los más competitivos de América.

“El Flamengo es un cuadro muy competitivo, de los mejores de América. A quién no le gustaría jugar allá. Cuando se den las ofertas oficiales, no cabe duda de que iré. Sé que los jugadores, el entrenador, me quieren y yo quiero ir”.

El contrato del centrocampista chileno en el Inter de Milán es hasta mediados de este año 2022. Su carta está valuada, según el sitio especializado Transfermarkt, en 2.5 millones de euros (57 millones de pesos).

En junio de 2021, directivos del América tuvieron un leve acercamiento con el polémico jugador chileno, asegurando que le agradaría llegar a la Liga MX con el conjunto de Coapa, pero para eso debe de haber interés de ambas partes.

“Tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, me gusta el Club América. Ojalá algún día se me dé. Pero tiene que haber interés de las dos partes”, señaló el mediocampista chileno.