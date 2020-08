Liga MX: Arturo Vidal reconoce su deseo por jugar en el Club América

Ciudad de México.- Barcelona le ha confirmado que no será considerado para esta nueva temporada por lo que el Rey se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo. Arturo Vidal ha sido uno de los medios ofensivos con más auge en los últimos años por su gran entrega en el campo, ahora le dado una nueva opción al Club América para seguir su carrera.

El chileno ha sido cuestionado ya en varias ocasiones sobre que será de su futuro y en más de una ocasión ha confesado que tiene la consigna de algún día jugar para el América en la Liga MX. Recientemente previo a su salida del Barcelona se le entrevistó y confesó que su compañero Nicolás Castillo quien hoy es jugador de las Águilas le ha convencido de pronto fichar por los de Coapa.

"Quiere que vaya al América, ya dije que si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en México, sería en el América", dijo Vidal. "Me gusta, desde niño veía los partidos del futbol mexicano y el América, con esa camiseta... Lo chilenos que han estado ahí me han dicho muchas cosas; si se da la oportunidad a futuro, me encantaría", finalizó.

Por ahora el futbolista espera que el Barcelona termine su recesión de contrato, luego de que el mismo Rondald Koeman haya hablado con él para explicarle que sus servicios ya no son solicitados. La nueva generación de futbolistas del Barcelona se centrará en jugadores jovenes que den grandes satisfacciones dentro de algunos años.

Arturo Vidal en un partido de Selección ante México

Arturo Vidal tiene la puerta abierta aun en Europa donde el mercado de transferencias aun está vigente, hasta solo el Inter de Milán ha mostrado interés en el jugador, equipos como la Juventus o el Bayern Munich en los que ha estado fue la muestra de lo que puede hacer. Su paso con el Barcelona no fue el mejor, llegó para pelear un puesto que le costó con el paso de los partidos, siendo en muchas ocasiones banca.

En lo que respecta a lo que el club catalán está haciendo, para el chileno es una equivocación desde las posibles contrataciones y la falta del pensamiento ganador que otros clubes tienes, siendo el resultado ante el Bayern el ejemplo claro. Además repartió cierta culpa en los directivos que en su ver dejaron de hacer parte de su trabajo, principalmente con Josep Maria Bartomeu.

Claramente esto no es solo de jugadores, hay algo más grande para que las cosas no se hagan bien. El club debe mejorar y hacerlo bien. Será difícil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar".

Apenas este domingo los jugadores del primer equipo se presentaron a Ciudad Deportiva para realizar sus pruebas médicas, Vidal y Suárez quienes son los que ya se van fueron de los primeros en llegar y marcharse, Lionel Messi nunca llegó a los exámenes.

