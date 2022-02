Liga MX: Aseguran que Rogelio Funes Mori insultó a personal aduanal; Rayados investiga

Nuevo León.- Nuevo escándalo que envuelve al delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori y es que en las últimas horas se ha filtrado información que lo deja muy mal parado con las autoridades mexicanas y es que aseguran que el jugador en su regreso a México tras su participación en el Mundial de Clubes, tuvo una actitud muy mala con el personal aduanal en el aeropuerto en Monterrey a quienes abría insultado.

De acuerdo con el periodista Willie González de Multimedios, asegura que tuvo contacto con el personal del aeropuerto y pudo confirmar que el delantero de Rayados sí habría tenido ese percance. Según relata se dio por el cobro de su equipaje pues llevaba artículos que debía haber documentado y que ahora se negaba a pagar la multa, lo que supuestamente hizo enojar al jugador para que se diera su reacción.

"Me cuentan de la aduana que Rogelio Funes Mori cuando llegó a Monterrey traía sobre equipaje. Traía artículos que pasaban fácilmente los 500 dólares. Me cuentan que el argentino insultó a los aduanales. Se inconformó por pagar más". "Supuestamente a una señorita le dijo la peor grosería. A otro aduanal le dijo que México es de lo peor. A mí no me extraña. Funes Mori siempre ha sido una persona muy grosera", dijo el periodista en Telediario.

Funes Mori en el ojo del huracán por supuestas declaraciones

La multa habría sido de poco más de 10 mil pesos, lo que habría hecho que todo se descontrolara. De igual manera Willie González confirmó que Rayados ya están investigando lo sucedido para saber si es verdad o no. De momento la directiva citaría al jugador para ver su versión, aunque el relato podría carecer de algunos datos como que no se notificó al club siendo que fue en la llegada del equipo o que no haya sido detenido por su actitud.

Funes Mori y Rayados ya hicieron el viaje a Puebla, lugar en donde abrirán la jornada 6 de la Liga MX, siendo el primer partido que tienen desde su experiencia en el Mundial de Clubes en donde ganaron el 5to lugar.