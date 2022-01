Liga MX: Aseguran que en Club América perduran los problemas con los jugadores y Santiago Solari

Los problemas en el equipo de las Águilas del América al parecer se están agudizando en este torneo Clausura 2022, tras el penoso acto de Santiago Solari en la jornada 1 donde salió expulsado tras invadir la cancha en duelo ante la Franja del Puebla.

Las cosas se comenzaron a complicar desde la salida de Sebastián Córdova del plantel, donde el jugador aseguró que la relación con el estratega argentino no iban nada bien y decidió salir del club.

"Son sus gustos y yo decido moverme. Me hubiese encantado quedarme ahí (por América) y ser alguien histórico, pero llegó un momento en que debí pensar en mí y tengo la vista en el Mundial. No puedo dejar que nadie me pase por encima", soltó en el programa 'La Última Palabra', el mediocampista que se reencontró con el ex entrenador del Nido Miguel El Piojo Herrera.

Leer más: Conmebol: FIFA sanciona a la Selección de Argentina por cánticos discriminatorios

Según reportó el periodista del periódico RÉCORD Jonathan Peña en su cuenta de la red social Twitter, puertas adentro del vestidor de las Águilas, todavía permanece el malestar de algunos elementos con Santiago Solari.

"Lo más triste es que este América sigue dividido. Ya se fue Córdova, que no comulgó con Solari y tuvieron un desencuentro. Pero actualmente todavía hay varios que no comparten la filosofía y metodología del DT argentino. Esto puede sacar más chispas, seguro", escribió el comunicador bajo un contexto en el que el timonel se encuentra en el ojo de la tormenta después de su exabrupto que le costó la expulsión vs. Puebla.

Si los problemas prexistentes en el vestidor del América, se augura uno de los torneos más desagradables en cuanto a resultados para Santiago Solari desde su llegada al futbol mexicano.