Liga MX: Así arrancará la Tabla de Cociente del Clausura 2022 ¿Quiénes pagarían la multa?

México.- Apenas el pasado domingo culminó el Apertura 2021 y ahora ya todo es sobre el Clausura 2022 y uno de los temas más relevantes para este torneo es la repartición de multas de la Liga MX para los equipos que culminen en las últimas 3 posiciones, recordando que al no existir el ascenso y descenso de alguna manera debe "castigarse" a los que hicieron peor su trabajo durante la temporada. Ya con el torneo culminado se ha revelado cómo iniciará el torneo a partir de este enero.

Ya la pagina oficial de la Liga MX hizo la actualización de cómo iniciarán los equipos en el tema del cociente y hay 5 equipos que están en el limbo que lucharán de tu a tu durante toda la temporada para evitar los puestos 16, 17 y 18 que son los que perjudican. Una de las sorpresas pero que ya se esperaba era que el Atlas ya no aparezca en esa lista, el equipo rojinegro subió varios lugares para al menos no preocuparse esta campaña por se tema.

La lista "peligrosa" inicia con Atlético de San Luis que luego de la actualización solo aparece con 20 puntos para pelear y un cociente de 1.1765 para ubicarse en la posición 14. Le sigue Toluca un equipo que sorprende bastante pues hace algunos años era de los que siempre peleaba arriaba, ahora iniciarán con 101 puntos y un cociente de 1.1744 en la posición 15, hay que recordar que San Luis al tener menos torneos en Liga MX su cociente es más volátil, por eso está en mejor posición que el Toluca a pesar de solo tener 20 puntos registrados.

Luego aparecen los clubes que al momento tendrán que pagar la multa, en el puesto 16 está Necaxa quien iniciará el Clausura 2022 con 100 puntos y un cociente de 1.1628, en este lugar se estaría pagando una multa de 33 millones de pesos, en el lugar 17 se encuentra el equipo de Tijuana, una sorpresa más pues no hace mucho era de los clubes más solidos, la jauría iniciará con 90 unidades y un cociente de 1.0465 en el lugar que se ubica estarían pagando una multa de 47 millones de pesos.

Así arrancará la lucha por el cociente en el Clausura 2022 | Foto: Captura

Y la última posición, la número 18 está guardada para FC Juárez, el equipo de Ricardo Ferretti de momento es el peor equipos, desde su llegada a la Liga MX no han logrado calificarse a una Liguilla y su proyecto deportivo no e el mejor, por eso arrancará con 89 puntos y un cociente de 1.0349, en su caso Bravos tendría que pagar 80 millones de pesos. Hay que recordar que hace unos meses el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola aseguró que las multas bajarían para no afectar mucho a la economía de los clubes, por eso esas cifras ya mencionadas son las nuevas implementadas para este torneo.

La parte contraria de la tabla de cociente la lidera el Club América (1.9767), León (1.8256), Cruz Azul (1.7558), Santos (1.6395) y el Top 5 lo cierra Tigres (1.6163). Por ahora todos ellos y posiblemente hasta los que ocupen la posición 10 no tendrán problemas para esta temporada con el tema de multas, todo estará en la pelea de los último 5.