Liga MX: Así es el historial de América en amistosos ante equipos grandes de Europa

El América informó este viernes que enfrentará al Real Madrid el próximo 26 de julio en Estados Unidos. Con ello, será el tercer partido amistoso de las Águilas contra un equipo europeo, además de los encuentros contra el Manchester City el 28 y ante el Chelsea el 16.

Estos no serán los primeros compromisos amistosos del América ante clubes de las mejores ligas de Europa, pues antes solía enfrentarlos en amistosos de pretemporada. No obstante, el historial no es favorable pues solo tiene dos victorias en 11 partidos contra clubes europeos.

Dichos triunfos ocurrieron en el 2009, contra el AC Milan y el Inter de Milan en el World Football Challenge en 2009. A los rojinegros les venció 2-1, mientras que contra los blanquinegros ganó 5-4 en penales después del empate a un gol en el tiempo regular. En ese mismo torneo, el equipo de Coapa enfrentó al Chelsea y perdió 2-0.

Al año siguiente, los azulcremas enfrentaron al Manchester City y al Real Madrid en un par de amistosos. Contra los Citizens empataron a un gol, pero en penales cayeron 4-1. En tanto que contra los Merengues el encuentro finalizó con un triunfo 2-3 a favor de los españoles.

Para el 2011, Juventus, Manchester City y Barcelona fueron los rivales en partidos de preparación de América y los 3 ganaron sus juegos en el World Football Challenge. La Vecchia Signora se impuso por la mínima diferencia, mientras que los ingleses y los blaugranas ganaron 2-0.

En 2015, en la International Champions Cup, las Águilas enfrentaron al Manchester United y al Benfica, contra el cual empataron sin goles. Mientras que ante los Red Devils perdieron 1-0, pero tres años más tarde, en su último amistoso internacional hasta ahora, lograron el empate a un gol.