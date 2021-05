Liga MX: Así fue la emotiva última conferencia de prensa de Ricardo Ferretti al frente de Tigres

Guadalajara.- Tras finalizar el partido de Atlas vs Tigres de la ronda de repechaje de la Liga MX donde los felinos quedaron eliminados, Ricardo Ferretti quien tras el silbatazo confirmaba su último partido como director técnico del equipo habló en conferencia de prensa muy tranquilo por cerrar su ciclo pero también muy nostálgico.

Las preguntas para el mejor entrenador en la historia de la Liga MX directamente se fueron al tema de su salida, Ferretti ya sin nada más que revelar respondió con mucha tranquilidad asegurando que en efecto le sorprendió que ya no siguiera al frente del equipo luego de que si hubo ocasiones para cerrar el trato de su renovación para seguir vigente en Liga MX.

Pero lo que más tocó el corazón y dejó ver a un Ricardo Ferretti muy sentimental fue al momento de despedirse de sus jugadores a quienes les agradeció cada uno de los años, torneos y horas extras que le brindaron a él como su entrenador, incluso los reconoció como sus hijos por toda la dedicación que pusieron y llamó a sigan buscando cosas grandes en sus carreras en Liga MX o en otros lados.

"El aguantarme, el entrenador horas extras, deben sentirse satisfechos, deben seguir buscando hacer cosas por ellos, por sus familias, por el equipo. Es un grupo de grandes humanos, son como mis hijos, los voy a extrañar. La vida sigue para ellos, para mí, nunca he deseado mal a nadie y desear lo mejor para ellos y siempre he dicho, que dios los bendiga y a mí no me desampare", fueron las últimas palabras de Ricardo Ferretti de esta temporada de Liga MX y con los Tigres.

Tigres quedó eliminado de la Liga MX en el Guard1anes 2021 por lo que no llegó a Liguilla y menos peleará por el título, deberá esperar hasta el inicio del Apertura 2021 con un nuevo entrenador para comenzar una nueva historia en busca de igualar o superar lo hecho por el brasileño naturalizado mexicano que ha dado mucha alegría al equipo norteño.

Ricardo Ferretti se va del equipo como el entrenador más ganador en la historia de la Liga MX y de los Tigres, solo en 11 años logró 10 títulos, Liga MX (5), Campeón de Campeones (3), Copa MX (1) y Concachampions (1). De esa manera el estratega sudamericano dice adiós a un equipo pero deja abierta la posibilidad de tener otras ofertas de trabajo en un futuro, en sus 25 años solo 2 meses no tuvo trabajo.