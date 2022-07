Liga MX: Así le fue al Necaxa en su debut en el Apertura 2022 en las categorías inferiores

Este viernes, se jugó́ en Casa Club la primera jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX entre Necaxa y Toluca en las categorías Sub 20 y Sub 18. La Sub 20 logró una contundente victoria al imponerse por 6-1, mientras que la categoría Sub 18 dividió́ puntos tras empatar 1-1.

El partido del debut del Apertura 2022 de la Liga MX en Casa Club del Necaxa inició de manera muy movida para ambas escuadras en donde la intensidad fue el principal actor en el terreno de juego. Los primeros en imponer el ritmo del partido fueron los Rayos, quienes a base de buenos recorridos defensivos y una marca correcta, lograron apoderarse del balón para generar llegadas de gol. Ricardo Monreal fue el encargado de abrir el marcador en Casa Club y adelantar a los Rayos tras una gran jugada colectiva.

A pesar del dominio necaxista, los visitantes igualarían las cosas por la vida penal y se meterían nuevamente en la contienda por los tres puntos. Luego del gol, los dirigidos por Guadalupe Ramos continuaron con la insistencia al ataque, misma que provocó que los Rayos se adelantaran en dos ocasiones con los goles del aguascalentense Rogelio Cortez, que de manera acertada techó en ambas ocasiones al arquero rival, consiguiendo su primer doblete de la campaña. Previo al silbatazo final, Ricardo Monreal anotaría una vez más al lanzar un disparo de larga distancia en el que arquero rival nada pudo hacer. La primera parte culminó con ventaja para los de Aguascalientes por 4-1.

Jugadores del Necaxa celebrando un gol en la Sub 20/@ClubNecaxa

En la segunda parte, los visitantes mejoraron su accionar y por momentos igualaron el esfuerzo en Casa Club, sin embargo, el buen trabajo defensivo de los necaxistas mitigó a la delantera rival. Conforme los minutos pasaron, los Rayos se apoderaron nuevamente del balón y continuaron con la búsqueda de ampliar su ventaja. El siguiente anotador de los Rayos fue Julio Ruiz que, tras una desatención del guardameta rival, logró ampliar la ventaja en el marcador.

Cerca del final, Jorge Lumbreras anotaría el gol que finiquitaría las cosas y cerraría de esta forma el marcador en Aguascalientes, en donde tras una gran exhibición de futbol, los Rayos se quedarían con la victoria por marcador de 6-1 ante su similar de Toluca.

El partido de la categoría Sub 18 de la Liga MX empezó́ muy trabado, puesto que ambas escuadras bloquearon el medio campo al intentar apoderarse del balón, originando con esto un arranque de partido poco movido. Conforme los minutos pasaron, los dirigidos por Luis García recuperaron terreno, se apoderaron del balón y comenzaron a tocar el arco defendido por los de Toluca, en donde tras varios intentos lograrían adelantarse en el marcador, luego de una gran jugada colectiva en la que Héctor Guerrero convirtió́ en gol. La primera parte terminó con marcador de 1-0 en favor de los Rayos.

Para la segunda mitad, los Rayos saltaron con la intención de ampliar su ventaja y manejar de mejor manera el partido, sin embargo, la visita mejoró su desempeño y complicó por instantes a la defensiva aguascalentense. Los minutos transcurrieron y la intensidad por parte de los Rayos disminuyó considerablemente, situación que los de Toluca aprovecharían para igualar las cosas la pizarra. El gol caería como balde de agua fría para los dirigidos por Luis García, que durante los minutos finales se abalanzaron al ataque en la búsqueda del gol sin tener fortuna alguna. El tiempo acabaría cerrando el partido con empate a un gol.