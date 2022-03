Liga MX: Así le ha ido a Monterrey sin Funes Mori en un Clásico regio

Rayados de Monterrey se prepara para el juego ante Tigres en la Jornada 11 del Clausura 2022. El equipo regio no ha perdido desde el retorno de Víctor Manuel Vucetich, pero tendrá una sensible baja para el Clásico regio, ya que lo más probable es que no cuente con Rogelio Funes Mori.

El mismo técnico de los regios declaró en la conferencia de prensa posterior al juego contra Juárez que parece complicado que el atacante se recupere de una lesión muscular. Por lo que Rayados tendrá que enfrentar a los felinos sin su histórico delantero.

Desde que llegó a Monterrey en el Apertura 2015, Funes Mori se ha enfrentado en 21 ocasiones a Tigres, tanto en Liga MX, como Liguilla y Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, en ese periodo de tiempo tiene solo 3 tantos y 2 asistencias.

Leer más: Liga Mx: Pachuca abre las puertas del Huracán, con un aforo limitado del 66%

Por otra parte, el atacante nacionalizado argentino solo se ha perdido en una ocasión el Clásico Regio. Fue en el torneo Clausura 2018, cuando por un problema neurovascular en la pierna derecha, el jugador se sometió a cirugía y se perdió el partido ante Tigres, programado en la Jornada 17.

El encuentro de ese torneo también se celebró en el Estadio Universitario, como ocurrirá en el Clausura 2022, y el partido terminó con un empate a dos goles. Nicolás Sánchez adelantó a Monterrey por la vía del penal a los 10 minutos, mientras que Enner Valencia empató al minuto 18.

El mismo Nico recuperó la ventaja para la Pandilla, ahora con un remate de cabeza, al poco tiempo de iniciado el segundo tiempo en el minuto 51. Sin embargo, de nuevo Tigres empató rápidamente, por medio de André-Pierre Gignac al 57'.

Leer más: Liga Mx: Lucha interna por el centro delantero titular de la Franja del Puebla

Ese es el único antecedente que tiene Rayados de un clásico sin Funes Mori, que en el Clausura 2022 lleva 3 goles. El Clásico regio está programado para el sábado 19 de marzo a las 19:00 horas del centro de México, 18:00 horas de Sinaloa.