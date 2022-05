Liga MX: Así le ha ido a Pachuca cuando le toca cerrar de local en Liguilla

Pachuca históricamente sabe valerse de la localía para avanzar en una Liguilla. Antes del Clausura 2022, en 9 torneos le tocó, al menos en una etapa de la Fiesta Grande, cerrar la eliminatoria como local. De esas 9 ocasiones, en 6 avanzó a la siguiente ronda, aunque no necesariamente ganó el partido de vuelta.

Invierno 2001 - Clasificó 3°

-Cuartos de final vs Atlante: ganó la ida y perdió la vuelta pero avanzó por su posición en la tabla.

-Fueron campeones pero ni en semifinales ni en la final le tocó cerrar en casa.

Apertura 2003 - Clasificó 3°

-Cuartos de final vs Necaxa: ganó la ida y perdió la vuelta pero avanzó por su posición en la tabla.

-Semifinales vs Atlante: empató la ida y ganó la vuelta.

-Fue campeón pero cerró de visitante ante Tigres.

Clausura 2006 - Clasificó 1°

-Cuartos de final vs Monarcas Morelia: perdió la ida y ganó la vuelta, pero avanzó por marcador global.

-Semifinales vs Chivas: ganó la ida y perdió la vuelta pero avanzó por posición en la tabla.

-Final vs San Luis: empató la ida y ganó la vuelta.

En el Clausura 2006, Pachuca aprovechó la localía en el Estadio Hidalgo para coronarse. Foto: Jam Media

Clausura 2007 - Clasificó 1°

-Cuartos de final vs Santos: empató los dos partidos y avanzó por posición en la tabla.

-Semifinales vs Cruz Azul: La Máquina quedó eliminada por el caso de Salvador Carmona.

-Final vs América: Ganó la ida y empató la vuelta.

Clausura 2009 - Clasificó 1°

-Cuartos de final vs Jaguares de Chiapas: empató en la ida y ganó la vuelta.

-Semifinales vs Indios de Juárez: ganó la ida y perdió la vuelta, pero avanzó por el marcador global.

-Final vs Pumas: perdió la ida y empató en la vuelta.

Clausura 2016 - Clasificó 2°

-Cuartos de final vs Santos: empató la ida y ganó la vuelta.

-Semifinales vs León: empató la ida y ganó la vuelta.

-Fue campeón pero como visitante ante Rayados.

En lo que se refiere a los 4 torneos en los que Pachuca cerró de local pero no avanzó, en el Invierno 2000 Monarcas Morelia le eliminó tras ganar 2-1 en el Estadio Hidalgo. En el Apertura 2004, Rayados avanzó gracias al triunfo 2-1 en el partido de ida. La misma situación se repitió en el Apertura 2017, aunque ahora ante el Necaxa.

Con esos antecedentes, Pachuca recibe al Atlético San Luis este sábado a las 20:05 horas del centro de México y buscará avanzar una vez más ante su afición.