Liga MX: Así queda la tabla clasificatoria después de culminar la jornada 12 del C2022

México.- Finalizó la jornada 12 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con Tigres UANL como nuevo superlíder con 26 unidades al vencer 2-0 a Xolos de Tijuana. Los dirigidos por Miguel Herreran hilan nueve juegos sin perder y con un dígito más descendieron a Tuzos del Pachuca en la segunda posición.

Los comandados por Guillermo Almada (Tuzos) se vieron superados por Santos Laguna en el Estadio TSM que sufrieron su segunda derrota con marcador de 3-1. Los hidalguenses quedarán con 25 unidades como Puebla con 23 al caer 2-1 frente a Diablos Rojos del Toluca.

La Máquina de Cruz Azul consiguió sufridamente la victoria ante Atlas en el Azteca por la mínima diferencia. El gol de Santiago Giménez hizo que los celestes sean cuarto lugar con 20 puntos y puedan aspirar al pase directo rumbo a la liguilla. La Furia Roja cayó al 5to lugar con 19 unidades.

Club León alcanzó a rescatar un punto frente a Gallos de Querétaro que se puso en ventaja con gol de Pablo Barrera, empero Ángel Mena empató de penal en un segundo disparo al repetirse la pena máxima. La fiera es sexto con 19 unidades.

Toluca volvió a ganar después de dos partidos y así ascendió a la séptima casilla con 16 puntos. Pese a no jugar en este fin de semana Rayados seguirá en zona de reclasificación al quedar octavo con 15 unidades, junto a Pumas -noveno- y Santos -décimo-.

Rayos del Necaxa perdió en el último minuto contra Club América y se desplomó hasta el undécimo lugar con 14 puntos. Xolos perdió hace unas horas contra Tigres y con 14 unidades terminará la parte que otorga un lugar en el próximo repechaje de la Liga MX.

Entre los lugares de eliminación aparece Chivas -club que tampoco vio actividad- y por ende pasó a ser decimotercero con 13 unidades, al igual que Club América -decimocuarto-. y Atlético de San Luis -decimoquinto-. Gallos es decimosexto con 12. En la parte baja Mazatlán FC y FC Juárez igualan con 8 dígitos y diferencia de goles en el decimoséptimo y decimooctavo lugar.

Para la siguiente semana se jugarán partidos pendientes comenzando con Toluca vs Monterrey - juego de la fecha 4-, incluyendo Tijuana vs Atlético de San Luis y Pachuca vs Tigres -ambos correspondientes a la jornada 9-.

Mientras que la actividad de la semana 13 dará inicio con Atlas vs Necaxa, seguido de Puebla vs Pumas, Mazatlán FC VS Cruz Azul, Atlético de San Luis vs León, Toluca vs Chivas, Monterrey vs Santos, América vs Juárez, Querétaro vs Tigres y Pachuca vs Tijuana.