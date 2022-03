Liga MX: Así queda la tabla clasificatoria tras culminar la fecha 11 del Clausura 2022

México.- Finalizó la jornada 11 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y varios equipos ascenderion posiciones importantes en la clasificación general del torneo, mientras que otras entidades bajaron ciertos peldaños tras empatar o perder en esta semana.

Tuzos del Pachuca se mantiene como uno de los equipos con racha positiva al igual que Tigres UANL para ser líder y sublíder del campeonato con 25pts y 23pts, respectivamente. Puebla desaprovechó la ventaja de 2-0 contra Santos y por consiguiente es tercero de la general con 22 unidades.

Atlas de Guadalajara rescató un punto en el Clásico Tapatío para resistir en la cuarta posición con 19pts. León alejó su mal momento de un rugido luego de vencer 1-2 a Mazatlán FC. Cruz Azul retrocedió un lugar al igual que Monterrey tras caer contra Tuzos y Tigres.

Necaxa consiguió un contundente resultado en la Capital para ascender al 8vo sitio con 14 unidades. Xolos aún con uno menos en la cancha logró el triunfo en la recta final para trepar al 9no lugar con 14pts. Chivas pudo escalar hasta el 8vo puesto, pero el empate lo estanca en la 10ma ubicación con 13 unidades.

Toluca volvió a caer por goleada pero se mantendrá en zona de repesca con 13pts en la 11ma posición. Santos logró empatar a Puebla y cerrará los 12 primeros con 12 unidades. La derrota de Pumas hizo salir al club de la región de repechaje, dormirá como 13ro con 11pts.

Querétaro ganó en su primer partido en el Morelos para colocarse en el 14to puesto con 11 unidades. América volvió a ganar en el Azteca y con 10 unidades se alejó de la zona baja para estar en la 15ta casilla. Ya en el fondo de la tabla aparece San Luis con 10pts, FC Juárez cono 8 dígitos y Mazatlán FC con 7 unidades en el sótano del C2022.

La próxima jornada se disputará hasta el próximo mes de abril a causa del parón por la Fecha de la FIFA, excepto Pumas UNAM vs Mazatlán FC que jugarán el sábado 26 de marzo el partido pendiente de la fecha 9 que se tuvo que postergar por solidaridas tras la violencia en La Corregidora.

La semana 12 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil estará conformada por los partidos Atlético de San Luis vs Mazatlán FC, Cruz Azul vs Atlas, Necaxa vs América, FC Juárez vs Pumas UNAM, Chivas vs Rayados, Toluca vs Puebla, León vs Querétaro, Tigres vs Tijuana y Santos vs Pachuca.

Leer más: Liga MX: Kraneviter agredió a Soteldo descaradamente