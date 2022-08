Liga MX: Así queda la tabla clasificatoria tras culminar la jornada 11 del Apertura 2022

Estado de México.- Terminó las hostilidades de la fecha 11 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y Rayados de Monterrey vuelve a tomar la punta al sumar 24 puntos, desbancando a Club América que llegó a 22 puntos pero tiene un partido pendiente; por mayor diferencia de goles manda a Santos Laguna al tercer lugar.

Tuzos del Pachuca goleó a Toluca FC para empatarlo en puntos, con 21, y ocupará el cuarto lugar por una mejor diferencia que los Diablos Rojos y Tigres UANL. Los felinos son quinto y Diablos Rojos sexto, con una buena distancia de puntos sobre sus perseguidores.

Chivas salió del fondo y al ligar tres victorias en la campaña estará en el séptimo puesto con 15. Con 14 logrados aparecen los equipos: Puebla, Atlético de San Luis, Necaxa y Tijuana.

La Franja es octavo al consumar su sexto empate ante FC Juárez. Los colchoneros perdieron por goleada ante Santos y se quedarán en el noveno lugar. Rayos sacó un punto importante contra Tigres en 'El Volcán' para ocupar la décima casilla, mientras que Xolos cayó por goleada ante Monterrey para dormir en el undécimo sitio.

Tabla general tras 11 partidos jugados

Captura de pantalla

La zona de reclasificación la cierran los Bravos con 12 puntos, cantidad a la que llegó Club León al vencer al bicampeón Atlas. Más abajo aparece Mazatlán FC y Cruz Azul con 11 unidades cada uno; los morados perdieron con América y la Máquina venció a Querétaro.

En la parte fría de la clasificatoria se localiza Atlas de Guadalajara con 9 dígitos, mismo número que tiene Pumas UNAM al caer frente a Chivas y registrar ocho duelos sin ganar. Mientras tanto Gallos, una vez más, dormirá como colista al sumar 7 puntos.

PRÓXIMA PARTIDOS

Jueves 01 de septiembre

Atlético de San Luis vs Tijuana

Querétaro vs Puebla

Viernes 02 de septiembre

Necaxa vs León

FC Juárez vs Cruz Azul

Sábado 03 de septiembre

Pachuca vs Santos

Monterrey vs Mazatlán FC

Atlas vs Pumas

América vs Tigres

Domingo 04 de septiembre

Toluca FC vs Chivas