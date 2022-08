Liga MX: Así queda la tabla clasificatoria tras culminar la jornada 8 del Apertura 2022

Estado de México.- Finalizó una semana más del torneo Apertura 2022 de Liga MX y los Diablos Rojos del Toluca FC siguen en la punta de la clasificación al llegar a 20 puntos. Desbancaron a Rayados de Monterrey que suman 19 unidades en el segundo lugar general.

Tigres UANL consiguió una nueva victoria y con 18 puntos es tercero de la tabla. Tuzos del Pachuca no disputó su partido contra FC Juárez tras reprogramar el juego de esta fecha por los actos de violencia que hubo en la frontera. Aún así se mantiene cuarto con 12 logrados, mismos que Necaxa, pero con mejor diferencia de goles.

En quinto y sexto lugar se sitúa Club Puebla y Xolos de Tijuana con 11 puntos, respectivamente. Abajo se encuentra Santos Laguna y Club América con 10 unidades, mientras que Cañoneros de Mazatlán FC y Club León están con 9 dígitos en décimo y undécimo lugar, concretamente.

Con 8 alcanzados en esta primera mitad de campeonato se localizan: Atlas de Guadalajara, Pumas UNAM, Atlético de San Luis y Cruz Azul en duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto puesto. En la parte baja se encuentran: FC Juárez, Chivas de Guadalajara y Gallos de Querétaro.

Tabla general del Apertura 2022

Jam media

Con 7 dígitos los Bravos están en el decimosexto peldaño, 6 puntos tiene al Rebaño Sagrado en el decimoséptimo escalón y en el sótano de la general se mantiene estoico el equipo queretano, esta vez con tres unidades; Habrá fecha doble para la semana que viene.

PRÓXIMA JORNADA DEL APERTURA 2022

Martes 16 de agosto

Mazatlán FC vs Querétaro

Atlas vs FC Juárez

Puebla vs Necaxa

Miércoles 17 de agosto

Toluca vs Monterrey

Cruz Azul vs Tijuana

Pachuca vs América

Jueves 18 de agosto

Santos vs León

Atlético de San Luis vs Pumas