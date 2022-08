Liga MX: Así queda la tabla clasificatoria tras culminar la jornada 9 del Apertura 2022

Estado de México.- Finalizó la fecha doble del Apertura 2022 de Liga MX y la parte alta se mantiene cómo empezamos esta jornada 9. Toluca FC sumó un dígito que le permite seguir en el primer lugar de la clasificación, con 21 puntos; Rayados de Monterrey es sublíder con 20.

En la tercera posición aparece Tigres UANL, club que no vio actividad contra Chivas en esta semana, sino hasta el 13 de septiembre. Pese a eso se mantiene en su posición habitual con 18 puntos. El cuarto lugar ahora le pertenece a Xolos de Tijuana con 14 unidades.

América está enrachado y con 13 logrados es quinto de la tabla, teniendo mejor diferencia de goles que Santos Laguna y Rayos del Necaxa, clubes que ocupan el sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Con 12 puntos el octavo y noveno lugar le pertenece a Puebla y Pachuca. Atlético de San Luis logró su primera victoria como local para ascender al puesto número diez con 11 alcanzados. FC Juárez llegó a 10 unidades para ser undécimo y Mazatlán FC finaliza la zona de reclasificación al sumar la misma cantidad.

Tabla general del Apertura 2022

Captura de pantalla

Más abajo, en la zona de eliminación, se encuentran: Club León, Atlas, Pumas, Cruz Azul, Chivas y Querétaro. La fiera es decimotercero con 9 dígitos. El bicampeón suma 8 puntos en la decimocuarta casilla, mientras que los felinos y la Máquina son decimoquinto y decimosexto con esa misma cifra.

El Rebaño Sagrado es decimoséptimo con seis unidades y Gallos de Querétaro decimooctavo; ambos equipos son los únicos, hasta la fecha, que no conoce la senda del triunfo del Apertura 2022 de Liga MX.

Hoy se jugará la jornada 10 de la competición regular. En esta fecha se llevará a cabo el Clásico Joven, América vs Cruz Azul, y, el Clásico Regio, Rayados vs Tigres. De esta manera se llevarán a cabo los próximos partidos del balompié nacional:

Necaxa vs Chivas

Querétaro vs Tijuana

Rayados vs Tigres

Atlas vs Puebla

América vs Cruz Azul

Juárez vs Mazatlán FC

Pumas vs Santos

Atlético de San Luis vs Toluca FC

Pachuca vs León